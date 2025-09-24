Flotilla, Usb: "Nuovo sciopero a sorpresa, non vi diciamo quando". E Landini si accoda

Non sono bastate le violenze andate in scena nel giorno della protesta per Gaza, ora la Cgil annuncia la possibilità di un nuovo sciopero. Il pretesto? L'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla. Alcune imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo con destinazione Gaza sono state colpite da una serie di attacchi in acque internazionali a sud di Creta. Quanto basta per incrociare le braccia e paralizzare tutta Italia. Dopo aver condannato gli attacchi alla Flotilla, la Cgil chiede infatti al governo "di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine". "Saremo al presidio in programma per oggi a Montecitorio, alle 14, - annuncia il sindacato - e invitiamo tutte le nostre strutture e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà in programma nel Paese". In caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, la Cgil si dice pronta "a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale".

La richiesta del sindacato guidato da Maurizio Landini è dunque quella di riconoscere "immediatamente lo Stato di Palestina e perseguire la soluzione dei due popoli e due Stati, ottenere il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri politici, di interrompere ogni accordo militare e commerciale con il governo di Israele e di agire seguendo il diritto internazionale affinché siano garantiti corridoi umanitari". Solo così si può "garantire la sicurezza della Global Sumud Flotilla".