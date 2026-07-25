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Bonelli fa il tour in Brasile per parlare male dell'Italia

Dall'amico Lula al leader della Flotilla Thiago Avila: il deputato di Avs molla i sassi dell'Adige e si dà al Samba
di Alessandro Gonzatosabato 25 luglio 2026
Bonelli fa il tour in Brasile per parlare male dell'Italia

2' di lettura

C’è uno straordinario Angelo Bonelli che parla in portoghese come l’ex calciatore Paulo Roberto Falcão dribbla l’italiano. E c’è un altro Bonelli, sempre lo stesso, che è volato in Brasile, a San Paolo, per infangare l’Italia più degli stivali di Soumahoro di cui assieme a Nicola Fratoianni (altro che Pelé!) è stato degno scopritore.

Bonelli, Angselo Bonèli come viene chiamato laggiù dov’è andato ufficialmente per iniziative ecologiste che l’hanno visto aggirarsi qua e là con un caschetto giallo sulla cabeça, O Bonèli dicevamo ha attaccato il governo Meloni per il caso di Carla Zambelli Salgado de Oliveira, l’ex deputata di destra che fa parte del partito dell’ex presidente Bolsonaro la quale a giugno 2025 dopo la condanna a dieci anni con l’accusa di aver partecipato a un attacco informatico al Consiglio Nazionale di Giustizia è venuta qui, dove ha dichiarato di essere «intoccabile» in quanto cittadina italiana. Zambelli sostiene di essere «innocente» e «vittima di una persecuzione politica».

Era stato Bonelli, campione mondiale di esposti al posto di polizia più vicino, a informare gli agenti su dove si fosse nascosta, a Roma: «Ritengo di aver svolto il mio dovere da cittadino», aveva detto il capo dei Verdi.

SCATENATO

Adesso il Bonelli, non più alle prese coi sassi dell’Adige ma con il samba, è tornato alla carica: «Ho presentato un’interrogazione parlamentare ai ministeri dell’Interno e degli Esteri italiani per sapere cosa intende fare il governo, perché Carla Zambelli ha detto di essere “intoccabile”, che l’Interpol non può prenderla, e questa dichiarazione è una vergogna per l’Italia, perché non si può usare la cittadinanza per fuggire da una decisione del tribunale brasiliano. La mia domanda al governo è questa (sempre in un portoghese spassosissmo): “Intende collaborare col governo brasiliano quando arriverà la richiesta di estradizione, sì o no?". Questa è la domanda. La settimana prossima deve arrivare una risposta», ha aggiunto. «È una situazione delicata che riguarda le relazioni tra il governo italiano e quello brasiliano». L’ex deputata è uscita a maggio dal carcere di Rebibbia.

Bonelli, instancabile, si è intrattenuto a lungo anche col brasiliano Thiago Ávila, il leader della Flotilla, candidato a un seggio alle elezioni del 4 ottobre. L’aspirante onorevole, 39 anni, è stato inserito in un cartello elettorale simile ad Avs, l’alleanza Psol (Partito Socialismo e Libertà, il simbolo è un sole che ride) e Rede Sustentabilidade, dei Bonelli pro-Lula che anziché brandire i sassi dell’Adige pensano all’Amazzonia.

Il brasiliano è stato arrestato due volte dopo i tragicomici spettacoli sul circo galleggiante (per Israele ha legami più che sospetti con Hamas), è stato fermato dalla polizia anche a Panama, è diventato famoso pure per aver partecipato ai funerali di Nasrallah (ex capo dei terroristi di Hezbollah) e definito la palestinese Lei la Khaled (protagonista di due dirottamenti aerei civili nel ’69 e nel ’70) la persona che più ammira al mondo.

Attendiamo che O Bonèli commenti in portoghese l’ultima grana della Salis. In italiano non ha non detto nulla. E comunque vogliamo Bonelli al carnevale di Rio.

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