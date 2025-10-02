Flotta fantasma, la Francia abborda una nave russa: alta tensione in mare

La polizia francese interviene dopo l'avvistamento di droni sopra la Danimarca: gli agenti hanno fatto irruzione su una petroliera della flotta fantasma russa, sospettata di essere coinvolta nel sorvolo di droni che a fine settembre aveva provocato la sospensione del traffico aereo. Al momento la nave, lunga 244 metri, è ferma al largo di Saint-Nazaire, nell’Oceano atlantico. E in manette ci sono finite due persone, il comandante e il suo vice. Si tratta della petroliera "Pushpa", chiamata anche "Boracay", che naviga sotto la bandiera del Benin ma farebbe parte della flotta che Mosca utilizza per aggirare le sanzioni occidentali e trasportare comunque il greggio.
"Questa flotta rappresenta decine di miliardi di euro per il bilancio della Russia - ha detto il presidente francese Emmanuel Macron da Copenaghen, dove si trova per il vertice europeo -. Secondo le nostre stime, finanzia il 40% dello sforzo bellico russo. Tra 600 e 1.000 navi consentono il trasporto di idrocarburi russi, anche quando sono vietati". L'imbarcazione fermata dalla Francia sarebbe partita dal porto di Primorsk, vicino a San Pietroburgo, lo scorso 20 settembre. La sua destinazione sarebbe dovuta essere Vadinar, nord-ovest dell’India, tra circa un mese. Ma, secondo il sito Marine Traffic, avrebbe fatto una deviazione sospetta fermandosi per diversi giorni vicino al parco eolico di Saint-Nazaire. Inoltre, sarebbe sospettata di un coinvolgimento nel sorvolo di droni sulla Danimarca. Quest'ultima vicenda, pur restando avvolta nel mistero, è stata attribuita dalle autorità danesi alla Russia, già accusata di aver orchestrato l’incursione di una ventina di droni sulla Polonia all’inizio di settembre e di tre aerei da combattimento sull'Estonia pochi giorni dopo.
Polonia, decollano due caccia F-16: nuovo allarme nei cieli europeiUn nuovo allarme-droni nei cieli europei: sei F-16 si sono alzati dalla Polonia per intercettare due droni Shahed che si...
Intanto Stéphane Kellenberger, il procuratore di Brest in Francia, ha fatto sapere che l’indagine preliminare sui due arrestati riguarda i "reati marittimi" di "mancata giustificazione della nazionalità della nave" e "rifiuto di ottemperare". Reati per cui la pena massima prevista è di un anno di reclusione e 150 mila euro di multa. Macron a Copenaghen ha parlato di "un’operazione molto importante", aggiungendo che "le squadre di intervento hanno agito tempestivamente perché sono stati commessi errori molto gravi da parte dell’equipaggio, che giustificano il fatto che oggi il caso sia stato deferito alla giustizia".