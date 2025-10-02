Flotta fantasma, la Francia abborda una nave russa: alta tensione in mare

La polizia francese interviene dopo l'avvistamento di droni sopra la Danimarca: gli agenti hanno fatto irruzione su una petroliera della flotta fantasma russa, sospettata di essere coinvolta nel sorvolo di droni che a fine settembre aveva provocato la sospensione del traffico aereo. Al momento la nave, lunga 244 metri, è ferma al largo di Saint-Nazaire, nell’Oceano atlantico. E in manette ci sono finite due persone, il comandante e il suo vice. Si tratta della petroliera "Pushpa", chiamata anche "Boracay", che naviga sotto la bandiera del Benin ma farebbe parte della flotta che Mosca utilizza per aggirare le sanzioni occidentali e trasportare comunque il greggio.

"Questa flotta rappresenta decine di miliardi di euro per il bilancio della Russia - ha detto il presidente francese Emmanuel Macron da Copenaghen, dove si trova per il vertice europeo -. Secondo le nostre stime, finanzia il 40% dello sforzo bellico russo. Tra 600 e 1.000 navi consentono il trasporto di idrocarburi russi, anche quando sono vietati". L'imbarcazione fermata dalla Francia sarebbe partita dal porto di Primorsk, vicino a San Pietroburgo, lo scorso 20 settembre. La sua destinazione sarebbe dovuta essere Vadinar, nord-ovest dell’India, tra circa un mese. Ma, secondo il sito Marine Traffic, avrebbe fatto una deviazione sospetta fermandosi per diversi giorni vicino al parco eolico di Saint-Nazaire. Inoltre, sarebbe sospettata di un coinvolgimento nel sorvolo di droni sulla Danimarca. Quest'ultima vicenda, pur restando avvolta nel mistero, è stata attribuita dalle autorità danesi alla Russia, già accusata di aver orchestrato l’incursione di una ventina di droni sulla Polonia all’inizio di settembre e di tre aerei da combattimento sull'Estonia pochi giorni dopo.