Inter, tutto su Romero. Juve, addio Dibu Martinez

Sfumato un obiettivo, se ne presenta un altro. Il muro del Tottenham per Djed Spence, che non lascerà Londra per meno di 50 milioni di euro, sta spingendo l’Inter a virare su un altro calciatore degli Spurs, in uscita in virtù della rottura con i tifosi nell’ultima stagione. Si tratta di Cristian Romero, reduce da un buon Mondiale con la maglia dell’Argentina e con un passato in Italia con le maglie di Genoa e Atalanta.

L’operazione non si preannuncia facile e a livello di cifre non si discosterebbe più di tanto dalla richiesta per l’esterno inglese, ma dopo qualche cessione i nerazzurri potrebbero pensare di affondare il colpo. Per convincere il giocatore Marotta e Ausilio hanno già pronta una bozza di contratto triennale a 5 milioni di euro all’anno. Il club nerazzurro ha già avviato in contatti con il club e l’entourage del giocatore.

La Lazio continua la ricerca di un nuovo attaccante e mette nel mirino Santiago Gimenez. Il messicano è ai margini del progetto del Milan e Gattuso lo ha messo in cima alla lista per rinforzare il reparto offensivo dei biancocelesti. L’agente Rafaela Pimenta avrebbe già parlato con i biancocelesti e i rossoneri sembrano disposti a cedere il Bebote in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Il Como ha presentato la sua offerta per portare Chalobah sul Lario: al Chelsea andrebbero 26 milioni di euro di parte fissa più altri 5 di bonus legati a risultati di squadra e prestazioni del difensore. Con il giocatore c’è già un accordo da tempo. Atteso ora il sì dei Blues.

La Juventus continua a cercare Randal Kolo Muani. Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno alzato l’offerta salendo a 40 milioni di euro a fronte della richiesta di 50 milioni da parte del Psg, che considera il francese fuori dal progetto al punto da averlo aggregato alla Primavera. In uscita la Signora sta perfezionando la cessione in prestito di Lois Openda, nel mirino dell’Olympique Lione. Per quanto riguarda il capitolo portiere sono in ribasso le quotazioni di Emiliano Martinez, le alternative sono Milinkovic-Savic, Vicario e Suzuki.