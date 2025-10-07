Gaza, le trattative: Hamas non vuole Tony Blair. E scoppia il caso Parolin

Hamas, nel corso dei colloqui in Egitto, avrebbe "accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale". Lo scrive l'agenzia Efe dal Cairo citando una fonte palestinese informata. Hamas "propone di negoziare la gestione di Gaza con l'Autorità Nazionale Palestinese" e "rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza", pur "accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza". Le parti si sono accordate sulla maggior parte dei termini relativi alla prima fase del piano di Donald Trump, compresi il rilascio degli ostaggi e l'istituzione di un cessate il fuoco. Lo riferisce un funzionario egiziano coperto dall'anonimato. Il piano ha ricevuto un ampio sostegno internazionale e Trump ha dichiarato lunedì ai giornalisti che ritiene ci siano "ottime possibilità" di raggiungere un "accordo duraturo".

"Questo va oltre Gaza", ha affermato, "Gaza è importante, ma qui si tratta davvero della pace in Medioriente". Rimangono tuttavia molte incertezze, tra cui la richiesta di disarmo di Hamas e il futuro governo di Gaza. Ma sulla crisi mediorientale si apre un nuovo fronte diplomatico:"La recente intervista al Cardinale Parolin, sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo".