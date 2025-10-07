Libero logo
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Flotilla
Garlasco

Mattarella: "7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo"

di Ignazio Stagnomartedì 7 ottobre 2025
Mattarella: "7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo"

(Ansa)

2' di lettura

"Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L'uccisione e le violenze – prosegue il Capo dello Stato – contro centinaia di ragazze e ragazzi che ascoltavano musica in un rave, quelle, nelle loro abitazioni, contro persone inermi di ogni età, dall'infanzia alla vecchiaia, richiamano al dovere di una condanna perenne, rifiutando un accomodante e cinico modo di pensare che rimuova l'infamia di quella giornata".

"L'orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele - che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario - non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas", così Mattarella.

"Quanto avviene a Gaza – precisa il presidente della Repubblica – e i diversi sentimenti che suscita non possono confluire in quello ignobile dell'antisemitismo che, particolarmente nel secolo scorso, ha toccato punte di mostruosa atrocità, e che oggi appare talvolta riaffiorare, fondandosi sull'imbecillità e diffondendo odio". A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell'auspicio che i tentativi di porre fine a questa inaudita ondata di violenza abbiano al più presto esito positivo"

Il secondo anniversario Giorgia Meloni e il 7 ottobre: "Pagina tra le più buie. Ora opportunità da non sprecare"

Occhio al caffè Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

Colpo su colpo Flotilla, Gasparri scatenato: "Marina, quanti soldi sprecati"

tag
sergio mattarella
7 ottobre

Il secondo anniversario Giorgia Meloni e il 7 ottobre: "Pagina tra le più buie. Ora opportunità da non sprecare"

Occhio al caffè Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

Colpo su colpo Flotilla, Gasparri scatenato: "Marina, quanti soldi sprecati"

ti potrebbero interessare

1400x933

Giorgia Meloni e il 7 ottobre: "Pagina tra le più buie. Ora opportunità da non sprecare"

Claudio Brigliadori
471x303

Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

Claudio Brigliadori
1887x965

Flotilla, Gasparri scatenato: "Marina, quanti soldi sprecati"

Maria Pia Petraroli
960x540

Mattarella in Kazakistan: "La carta Onu una bussola per affrontare ogni conflitto"