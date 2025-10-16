Hamas, caccia all'uomo e sprangate in strada: violenza fuori controllo

Sprangate in strada, inseguimenti, esecuzioni sommarie: la Gaza "liberata" dall'esercito israeliano è ormai terreno per le violenze di Hamas, un regolamento di conti quotidiano contro le bande rivali. Uno scenario "libico" che si è sviluppato fin dalle prime ore del cessate il fuoco imposto con "la pace di Sharm". Sui social non passa giorno senza una "caccia all'uomo", video sconvolgenti di violenza e vendetta, come quello di cui pubblichiamo il link qui di seguito: Inseguimento e sprangate: guarda qui il video delle violenze di Hamas a Gaza I media di Gaza, inoltre, riferiscono che Hamas avrebbe ucciso la moglie e i due figli di un uomo sospettato di aver fondato gruppi armati nella Striscia affiliati all'Autorità nazionale palestinese (Anp). L'uomo, il cui nome non è stato reso noto, sarebbe stato un agente dell'intelligence generale dell'Anp prima che Hamas prendesse il controllo della Striscia con la violenza nel 2007. Secondo fonti a Gaza citate dai media, i miliziani avrebbero lanciato un razzo Rpg contro la casa di famiglia nel quartiere di Shejaiya, a est di Gaza City, uccidendo la moglie dell'uomo, Olfat Abu Ajwa, e i suoi figli Zaid Abu Ajwa e Youssef Abu Ajwa, entrambi apparentemente minorenni. La sorte dell'uomo è sconosciuta. Negli ultimi giorni, Hamas ha giustiziato decine di palestinesi sospettati di opporsi al suo governo, nel tentativo di riaffermare il controllo sulle aree della Striscia da cui i soldati israeliani si sono ritirati alla fine della scorsa settimana.

Quello che sta avvenendo nel cuore della Striscia è una vera e propria di "guerra per bande". Lo scorso 3 ottobre, per esempio, Hamas ha tentato di compiere un attacco contro il clan Al Majayda, una delle famiglie più numerose del Sud di Gaza, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano The Jerusalem Post. Il gruppo islamista ha confermato che la campagna era diretta a effettuare arresti di soggetti accusati di collaborare con Israele. Lo scambio di fuoco ha provocato la morte di circa 11 miliziani di Hamas, i cui corpi sono stati trascinati per le strade, secondo quanto riportato dall'emittente radiotelevisiva britannica Bbc.

