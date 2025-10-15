Hamas, in azione le "unità ombra": nuovo orrore a tempo record

A ostaggi consegnati, Hamas tiene a ribadire il ruolo dominante. Da Nord a Sud nella Striscia, l'organizzazione terroristica palestinese ha subito pensato ai rivali interni. Tra i primi a essere presi di mira la "famiglia" Doghmoush, nel settore di Gaza City. Una volta alleata di Hamas e ombrello per altri gruppi nel resto della Striscia, alcuni video mostrano alcuni membri del clan giustiziati in pubblica piazza. Secondo l’organizzazione terroristica, gli uomini uccisi hanno fornito informazioni all'intelligence israeliana. Hamas ha definito le esecuzioni una punizione esemplare e ha annunciato che altre condanne simili verranno eseguite nei prossimi giorni.
Oltre a Doghmoush, sono infatti in linea di tiro i seguaci di Hussam al Astal e Yasser Abu Shabab. Ecco allora che i miliziani della Shadow Unit hanno indossato di nuovo la mimetica, tirato fuori la fascia verde e sfoderato le loro armi. Queste unità "ombra", uomini mascherati con il mefisto, sono addestrate a compiti speciali, a missioni particolari, a rispettare gli ordini in una realtà dove spesso le regole non esistono e sono le circostanze del momento a determinarle.
L’Unità, secondo fonti arabe riportate dal Corriere della Sera, è stata creata nel 2006 dopo la cattura del soldato israeliano Shalit. Si tratta di uomini che hanno ricevuto training adeguato, l’equipaggiamento migliore, il trattamento privilegiato rispetto ai "normali" guerriglieri. Tutte ragioni per cui sono diventati un obiettivo primario da parte di Israele. Al momento - e a parole - la fazione ha accolto la proposta di Donald Trump, accettando dunque un governo tecnico a Gaza. Eppure da Hamas non si possono escludere colpi di scena.