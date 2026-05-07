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Soldato israeliano profana la statua della Vergine Maria: la foto-choc

giovedì 7 maggio 2026
Soldato israeliano profana la statua della Vergine Maria: la foto-choc

1' di lettura

Altra bufera sull'esercito israeliano. Questa volta a scatenare le critiche è un soldato delle Idf che ha profanato una statua della Vergine Maria, presumibilmente in un villaggio del Libano meridionale. Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Orient Le Jour, una fotografia diventata virale sul web mostra un soldato che porta una sigaretta accesa alla bocca della statua, mentre lui stesso sta fumando. Il militare avvicina la statua a sé, la guarda negli occhi e accenna un sorriso.

"L'esercito israeliano prende questo incidente estremamente sul serio e sottolinea che il comportamento del soldato è totalmente contrario ai valori che ci si aspetta dal suo personale", ha subito commentato il tenente colonnello israeliano Nadav Shoshani, portavoce internazionale dell'esercito. E ancora: "Dopo una prima analisi, sembra che la foto in questione sia stata scattata diverse settimane fa. Verrà condotta un'indagine e, a seconda dei risultati, saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato".

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Non è la prima volta che i soldati israeliani prendono di mira simboli religiosi nel Libano meridionale. Ad aprile, l'Idf aveva confermato che un suo soldato aveva vandalizzato un crocifisso di Gesù a Debel, dopo che sui social media erano circolate immagini che mostravano il soldato colpire la testa della statua con una mazza, staccandola dalla croce. 

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