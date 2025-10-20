Putin si prende anche Pokrovsk, dramma-Ucraina: cosa sta succedendo

Dopo due anni di assedio e migliaia di morti, i russi sono entrati a Pokrovsk, città simbolo della resistenza ucraina. Il fronte si sgretola dove più faceva male a Mosca, nel cuore del Donbass. Kiev ci aveva schierato l’élite dell’esercito, compreso il famigerato battaglione Azov, ma il prezzo è stato altissimo: altri fronti sono rimasti scoperti, e ora i russi dilagano fino a Zaporizhzhia. Altro che guerra lampo.

Nella città dell'Ucraina orientale non è rimasto molto. Il sud della città è sotto controllo russo, la stazione è caduta, i binari sono diventati tombe. Gli incursori controllano quasi interamente la parte meridionale fino alla stazione. L'ultimo treno è partito il 5 settembre 2024: ora è caduta anche la stazione. I video dei droni mostrano civili uccisi, corpi abbandonati tra le macerie. Kiev grida alla “nuova Bucha”, ma la verifica delle responsabilità è ancora in corso.