I confini delle nuove tecnologie e le accuse di omicidio a ChatGpt

Uno studente universitario chiamato Phoenix Ikner è in carcere perché accusato della sparatoria che giusto un anno fa ha causato in Florida la morte di due giovani e il ferimento di altri sei. Purtroppo è una storia che si ripete spesso, in America soprattutto: uno studente disadattato, spesso eccentrico e misogino, apre il fuoco all’impazzata e miete vittime innocenti. Questa volta però la procura ha avviato un’indagine, secondo il New York Times, contro OpenAI, la società che controlla il sistema di Intelligenza Artificiale ChatGPT: lo studente avrebbe infatti chiesto al chatbox consigli sulla risonanza che il suo gesto avrebbe avuto e sull’orario in cui il luogo prescelto, la sede dell’associazione degli studenti universitari, sarebbe stato più affollato. Di fronte a notizie come queste la prima reazione, direi istintiva, è quella di esigere leggi che vietino e proibiscano l’uso di strumenti che possono diventare tanto pericolosi. L’IA, si dice, è lo strumento “definitivo” che potrebbe portare l’umanità ad autodistruggersi, sia perché può finire in mano a malintenzionati sia perché potrebbe autoprogrammarsi in funzione antiumana.

Occorre chiarirsi. Ogni tecnologia, al suo apparire, è stata considerata pericolosa dagli uomini, i quali, se da un lato cercano sempre novità che possano cambiare la loro vita e migliorarla, dall’altra ne hanno paura perché tendono per natura a conservare il loro stato. Anche la scrittura, quando fu introdotta, venne considerata dagli antichi deleteria per l’umanità in quanto avrebbe gradualmente distrutto la memoria che si trasmette soprattutto oralmente. Come siano poi andate le cose, è a tutti noto. Quello che costantemente può osservarsi è l’asimmetria fra il progresso umano, che è sempre più veloce e oggi addirittura accelerato, e la capacità di risposta adattiva dell’uomo. Il filosofo Gunther Anders ne derivava che l’ «uomo è antiquato» rispetto alla Tecnica, cioè ai prodotti del suo stesso fare, e questa è sicuramente una parte della verità.