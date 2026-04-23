Iran, la giornata. Usa, "silurato il capo della Marina": le conseguenze sul conflitto

Ancora lontano il raggiungimento di un accordo tra Usa e Israele da una parte e l'Iran dall'altra a quasi due mesi dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Mentre nello stretto di Hormuz la situazione è sempre più delicata, con i pasdaran che hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza, il segretario alla Marina Usa ha lasciato il suo incarico “con effetto immediato”. La notizia è stata comunicata dal Pentagono che non ha fornito spiegazioni. Intanto Donald Trump ha prorogato unilateralmente una tregua di durata indefinita annunciando che nuovi colloqui sono "possibili già venerdì". Teheran, da parte sua, vuole che Washington tolga il blocco nello Stretto. Di seguito la cronaca della giornata:

Iran, i primi proventi del pedaggio di Hormuz depositati alla Banca centrale

I primi proventi del pedaggio imposto dall'Iran dello Stretto di Hormuz sono stati depositati alla Banca Centrale di Teheran. Lo ha annunciato Haji Babai, vicepresidente del Parlamento, a quanto riporta l'agenzia Fars.

Islamabad, colloqui tra il ministro dell’Interno del Pakistan e l’ambasciatrice Usa

Il ministero dell'Interno del Pakistan afferma che il capo del dicastero, Mohsin Naqvi, e l'ambasciatrice statunitense, Natalie Baker, hanno discusso a Islamabad della guerra in Medio Oriente e delle iniziative diplomatiche per organizzare un eventuale secondo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti nella capitale pachistana. Lo riporta Al Jazeera.

Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta per il blocco contro l’Iran

Le forze americane hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di rientrare in porto, nell'ambito del blocco contro l'Iran. Lo afferma il Centcom.

Media Usa: “Segretario alla Marina licenziato, tensioni con Hegseth”

Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimentare gli attriti sarebbero stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l'idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito.

Il segretario della Marina Usa lascia con effetto immediato

Il segretario della Marina americana John Phelan lascia l'incarico con effetto immediato. Lo comunica il Pentagono senza fornire spiegazioni sull'uscita. Phelan è il più alto civile in grado nella Us Navy e la sua uscita arriva nel mezzo del blocco nello stretto di Hormuz. Il suo posto sarà preso in via temporanea dal suo vice Hung Cao.