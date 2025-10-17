Trump-Zelensky, la rivelazione: "Putin non vuole la pace, ma niente escalation"

Subito dopo ha anche spiegato che "dare i Tomahawk a Kiev sarebbe una escalation ma ne parleremo". E sullo zar ha rivelato: "Putin vuole che la guerra finisca"anche se ritiene comunque che le cose "stanno andando abbastanza bene".

Ricevendo Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha escluso un incontro a tre a Budapest con Vladimir Putin. " Questi due leader non si piacciono , vogliamo che tutti si sentano a loro agio", ha proseguito, precisando che "gli incontri saranno separati. Entrambi negoziano bene ma c’è troppo odio tra loro", ha aggiunto.

"È il momento di mettere fine alla guerra in Ucraina. Ho fiducia che il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra", ha spiegato Zelenskyj ringraziando Trump per l'invito alla Casa Bianca e congratulandosi con lui per il successo con la pace in Medio Oriente. "Penso che Putin non sia pronto" per la fine della guerra in Ucraina "ma sono fiducioso che con il tuo aiuto possiamo fermare questa guerra. Penso che sia uno slancio anche per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina", ha detto, sottolineando che i russi "non stanno avendo progressi sul campo di battaglia e hanno molte perdite in termini di economia e per le persone".