Trump: “Non incontrerò Putin. Sanzioni Usa sul petrolio russo”

Donald Trump ha annullato un incontro con Vladimir Putin, dichiarando che non avrebbe portato ai risultati desiderati, pur lasciando aperta la possibilità di un futuro summit. Durante un bilaterale con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nello Studio Ovale, Trump ha annunciato nuove sanzioni contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil, definite tra le più dure mai imposte, in risposta al rifiuto di Putin di cessare la guerra in Ucraina. Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha accusato Putin di scarsa onestà, invitando G7 e alleati a unirsi alle sanzioni. L’Ue, dopo il ritiro del veto slovacco, si prepara ad approvare il 19esimo pacchetto di misure contro Mosca.

Trump ha escluso l’uso di missili Tomahawk da parte degli Usa in Ucraina, smentendo voci su un’autorizzazione a Kiev per raid con missili a lungo raggio. Intanto, Volodymyr Zelensky, allineandosi a Trump, accetta l’idea di congelare il conflitto sulle attuali linee del fronte, posizione che un anno fa riteneva inaccettabile.

Tuttavia, Putin rifiuta questa proposta, insistendo sui suoi obiettivi, come il controllo del Donbass.La guerra continua a colpire duramente: un asilo a Kharkiv è stato bombardato, con sette morti, tra cui due bambini, e decine di feriti. Zelensky denuncia l’audacia russa e chiede più pressione internazionale. Nel suo tour europeo, iniziato a Oslo, spinge per un cessate il fuoco e maggiori aiuti, mentre la Russia intensifica gli attacchi e conduce esercitazioni nucleari, segnalando la sua forza militare.