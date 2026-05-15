Trump, Melania? No, chi è la donna che lo ha accompagnato in Cina

Non è stata la first lady Melania Trump ad accompagnare il presidente Usa nella sua visita in Cina. Con il tycoon c'era il suo staff, compreso una donna sconosciuta a molti osservatori, ma con un ruolo importante dietro le quinte. Si tratta di Natalie Harp, assistente esecutiva del capo della Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal, ci sarebbe lei dietro l’intensa attività di Trump su Truth Social. Basti pensare che solo lunedì l'account di Trump ha generato ben 17 post nell’arco di una sola ora.

Fonti vicine alla Casa Bianca, però, hanno riferito al Wsj che Harp si occuperebbe solo occasionalmente del processo di pubblicazione. La donna, 35 anni, ricopre il ruolo di assistente esecutiva del presidente dal gennaio 2025. Ex presentatrice televisiva, è entrata a far parte del team di comunicazione del presidente Usa nel 2022 ed è rapidamente diventata una presenza abituale nelle sue uscite quotidiane, soprattutto sul campo da golf.