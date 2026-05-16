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L'annuncio a sorpresa di Trump: "Eliminato il numero due dell'Isis"

sabato 16 maggio 2026
L'annuncio a sorpresa di Trump: "Eliminato il numero due dell'Isis"

1' di lettura

“Questa sera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”. Con questo annuncio su Truth Social, Donald Trump ha rivendicato l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’Isis a livello globale. Il raid, condotto congiuntamente da Stati Uniti e Nigeria, è avvenuto nel cuore del Sahel jihadista, presumibilmente nell’area di Borno, nel nord-est della Nigeria, storica roccaforte di Boko Haram e gruppi affiliati all’Isis.

Trump ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “Non terrorizzerà più il popolo africano né contribuirà a pianificare operazioni contro cittadini americani”, affermando che il colpo ha “fortemente ridimensionato” la capacità operativa del Califfato.L’azione si inserisce in una strategia più ampia di ritorno americano in Africa. Già a dicembre Trump aveva annunciato un altro attacco contro militanti Isis nella regione, accusando i gruppi jihadisti di colpire comunità cristiane.

Il raid arriva poche ore dopo il vertice con Xi Jinping, assumendo anche un valore geopolitico: gli Stati Uniti dimostrano di poter proiettare forza militare in un continente dove la Cina investe economicamente ma non può competere sul piano militare.Al-Minuki, nato nel 1982 nello Stato di Borno, rappresentava una figura chiave nell’insurrezione jihadista che da oltre 15 anni destabilizza l’Africa occidentale. Trump ha chiuso il messaggio con un tono trionfale: “Pensava di potersi nascondere in Africa”.

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