Principe Andrea, l'ultima bomba: "40 prostitute in 4 giorni"

Un nuovo scandalo travolge il principe Andrea, fresco di revoca del titolo, decisione del fratello, il sovrano, Re Carlo. Nel podcast "Deep Dive: The Fall of the House of York", lo storico reale Andrew Lownie delinea un ritratto sconcertante del duca di York, accusandolo di aver oltrepassato ogni limite morale e di aver sfruttato la propria posizione pubblica per interessi privati. Secondo Lownie, Andrew Mountbatten-Windsor non avrebbe “alcun confine morale” e avrebbe approfittato del ruolo di inviato commerciale per arricchirsi e inseguire donne a spese dei contribuenti. Come racconta Joseph Luke Palmer sul Daily Mail, lo storico – autore della biografia non autorizzata “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” – sostiene che il principe si sarebbe servito delle missioni ufficiali come copertura per festini e affari poco limpidi.

Re Carlo durissimo: "Trovati una casa", che fine fa Andrea Buckingham Palace ha annunciato la rimozione formale di tutti gli onori e titoli reali al principe Andrea, che d'ora...

Tra gli episodi più inquietanti citati da Lownie figura un viaggio in Thailandia nel 2001, quando Andrea, inviato per rappresentare la Corona ai festeggiamenti del compleanno del re, avrebbe fatto arrivare nel suo hotel di lusso ben 40 prostitute nell’arco di quattro giorni, “con la complicità di diplomatici e funzionari” che avrebbero scelto di tacere.

Andrea e lo scandalo sessuale: Re Carlo lo fa fuori, come ha umiliato il fratello Re Carlo III ha avviato il processo "formale" per revocare i titoli reali a suo fratello principe Andrea,...