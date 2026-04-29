Donald Trump fa calare il gelo con Re Carlo: "Sapete che mia madre..."

Come sempre imprevedibile e incontenibile: si parla di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che nel corso dell'evento in omaggio a Re Carlo e alla Regina Camilla si è prestato, dal podio da cui teneva un discorso, al racconto di un clamoroso aneddoto su sua madre e, suo malgrado, sul sovrano britannico. Alla Casa Bianca, davanti a una platea di ospiti e a una delegazione istituzionale di primo piano, Trump ha scelto di snocciolare un ricordo personale che, inevitabilmente, sta facendo parlare. e parecchio. "Mia madre aveva una cotta per il giovane Carlo. Diceva "guarda quant'è carino"...", ha confessato tra le risate dei presenti.

Il presidente ha poi proseguito evocando scene domestiche legate alle apparizioni pubbliche della famiglia reale: "Ogni volta che la Regina partecipava a una cerimonia, mia madre era incollata alla televisione e diceva: Guarda Donald, guarda quanto è bello". E ancora: "Amava davvero la famiglia... ma ricordo anche molto chiaramente che diceva: Charles... è così carino... mia madre aveva una cotta per Charles. Ci credete?" Parole di fronte alle quali Re Carlo ha un sorriso, una smorfia che però, in fondo, tradiva un misto di sorpresa e imbarazzo.

Così The Donald incarna lo spirito americano Quello di Donald J. Trump è un grande romanzo americano, e più lo leggiamo con le lenti del sussiegoso dec...