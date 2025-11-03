Julia Fox, l'abito insanguinato di Jackie Kennedy per Halloween: è polemica

Per Halloween l'attrice Julia Fox, la star di “Uncut Gems”, ha scelto un "costume" che ha fatto parecchio discutere: lo scorso 30 ottobre si è presentata a una festa a New York con una replica del completo rosa macchiato di sangue che l'ex first lady Jackie Kennedy indossava quando suo marito fu ucciso da un cecchino, mentre la coppia viaggiava in parata a Dallas nel 1963. Un abito che lei continuò a indossare nelle ore successive all'omicidio del marito per far vedere a tutti “quello che hanno fatto”.

Non tutti hanno preso bene la sua scelta. Soprattutto gli eredi dei Kennedy. Lo scrittore e commentatore politico Jack Schlossberg, figlio di Caroline Kennedy e quindi nipote di John Fitzgerald Kennedy, ha dichiarato su X che “glorificare la violenza politica da parte di Julia Fox è ripugnante, disperato e pericoloso”. La Fox, allora, si è giustificata con un post su Instagram. Ha scritto di essersi vestita da Jacqueline Kennedy “non come fosse un costume, ma una dichiarazione” sulla “compostezza” e sul “coraggio straordinario” mostrati "di fronte a una brutalità inconcepibile".