Halloween? Sinistra disperata: come inneggiano a Francesca Albanese

Anche Halloween diventa pro Pal in Italia, con la relatrice Onu Francesca Albanese che si trasforma in mito "libero e ribelle". Quest'ultima, in particolare, è stata ritratta dall'artista Harry Greb nel quartiere Tufello a Roma. "Viva le streghe, libere e ribelli. Se Francesca Albanese è una strega che sia Halloween tutti i giorni, long live Halloween, come scritto sul manifesto", questo l'augurio dell'artista, con riferimento alle accuse del rappresentante di Israele all’Onu, Danny Danon, che nei giorni scorsi ha chiamato la Albanese "strega".

Intanto, prima Firenze e poi Torino hanno scelto di "rimandare" la consegna della cittadinanza onoraria alla relatrice. Nel capoluogo piemontese, in particolare, il campo largo si è disintegrato proprio su questo tema, dopo che i dem hanno ritirato le firme lasciando da soli i pentastellati. La mozione era stata depositata dal consigliere grillino Valentina Sganga ed è naufragata dopo il passo indietro del Pd. "Per sostenere e difendere il prezioso lavoro di Francesca Albanese - hanno spiegato i dem - pensiamo che sia sbagliato portare in votazione una proposta di cittadinanza onoraria che non avrebbe i numeri per essere approvata dal Consiglio Comunale". Per i 5 Stelle invece "ol diniego del Pd è un grave errore politico e morale".