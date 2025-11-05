Francia, grida "Allah Akbar" e investe diverse persone

Un altro attentato colpisce la Francia. Oggi, mercoledì 5 novembre, un automobilista ha investito di proposito diverse persone sull'Ile d'Oléron a Charente-Maritime. Secondo Le Parisien, sono dieci le persone coinvolte, tra pedoni e un ciclista. Cinque di loro sono rimaste ferite, tre delle quali in modo molto grave, ha riferito la gendarmeria nazionale. L'autista è stato arrestato e preso in custodia.

Secondo le prime testimonianze, l'attentatore avrebbe gridato "Allahu Akbar" e poi avrebbe investito diverse persone con il suo veicolo. Ma, al momento, la procura anti-terrorismo "non è coinvolta in questa fase", come spiegato dal procuratore generale di Le Rochelle,