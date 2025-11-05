Libero logo
Francia, grida "Allah Akbar" e investe diverse persone

di
mercoledì 5 novembre 2025
1' di lettura

Un altro attentato colpisce la Francia. Oggi, mercoledì 5 novembre, un automobilista ha investito di proposito diverse persone sull'Ile d'Oléron a Charente-Maritime. Secondo Le Parisien, sono dieci le persone coinvolte, tra pedoni e un ciclista. Cinque di loro sono rimaste ferite, tre delle quali in modo molto grave, ha riferito la gendarmeria nazionale. L'autista è stato arrestato e preso in custodia.

Secondo le prime testimonianze, l'attentatore avrebbe gridato "Allahu Akbar" e poi avrebbe investito diverse persone con il suo veicolo. Ma, al momento, la procura anti-terrorismo "non è coinvolta in questa fase", come spiegato dal procuratore generale di Le Rochelle, Cinque di loro sono rimaste ferite, tre delle quali in modo molto grave, ha riferito la gendarmeria nazionale. 

Le vittime sono state trasportate in elicottero all'ospedale universitario di Poitiers. Ed è stata istituita un'unità di sopporto psicologico al Castello di Oléron. Pochi minuti dopo il suo gesto, l'uomo è stato fermato senza incidenti dagli agenti di polizia mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella sua auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo le nostre informazioni, hanno preso fuoco solo parzialmente. L'uomo è stato immediatamente arrestato presso la stazione di polizia di Saint-Pierre-d'Oléron.

