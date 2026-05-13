Emmanuel Macron schiaffeggiato da Brigitte? Tutta colpa di questa ragazza...

A rivelarlo è il giornalista Florian Tardif nel suo nuovo libro, pubblicato il 13 maggio da Albin Michel. Durante la scrittura del testo, l'autore ha intervistato più di settanta persone, tra cui la stessa premier dame.

Emergono dettagli clamorosi dietro il 'celebre' schiaffo con cui, nel maggio scorso, Brigitte Macron colpì il marito sull'aereo presidenziale. A spiegare il gesto della "première dame" sarebbe uno scambio di messaggi tra il presidente francese e l'attrice iraniana Golshifteh Farahani . In particolare, Brigitte avrebbe notato un messaggio in cui Macron avrebbe scritto all'attrice di trovarla "molto carina".

Il libro non si limita a spiegare le ragioni dietro lo schiaffo, ma parla anche di una coppia che, messa a dura prova dalle esigenze di potere, è dovuta passare attraverso diverse crisi. Tra queste, ci sarebbe una liason proprio tra il presidente francese e l'attrice iraniana. I due avrebbero intrattenuto per diversi mesi una "relazione platonica" con "messaggi che sarebbero andati abbastanza oltre", suscitando attriti all'interno della coppia presidenziale.

Tra i tanti "scoop" rivelati dal giornalista francese, ce n'è un altro che ha suscitato particolare interesse tra i media, sempre relativo al rapporto tra i coniugi Macron. Tardif afferma che nel 2017, agli albori del primo mandato, il presidente francese, avrebbe affermato: "Se Brigitte non è felice, non ce la farò e fallirò questo mandato quinquennale".