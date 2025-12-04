Meghan Markle-choc: il padre in terapia intensiva. E lei...

Problemi di salute per il padre di Meghan Markle, che sarebbe finito in terapia intensiva dopo un intervento di urgenza nelle Filippine, dove vive ora. Il ricovero si sarebbe rivelato necessario dopo un aggravamento improvviso delle sue condizioni. Di lì il trasporto d’urgenza in ospedale. Secondo quanto riferito dal figlio, Thomas Markle Jr., i medici avrebbero optato per un'operazione di emergenza, durata circa tre ore. Dopo l'intervento, l'uomo, 81 anni, sarebbe stato trasferito in terapia intensiva, ma una seconda operazione per rimuovere un coagulo di sangue non sarebbe stata ancora esclusa.

Non si tratta del primo problema di salute grave per il papà della duchessa di Sussex, che in passato ha già avuto due attacchi di cuore. L’ultimo, che non gli permise di accompagnare Meghan all’altare, avvenne alla vigilia del matrimonio della figlia nel 2018. Poi ebbe un ictus nel 2022. Intanto gli altri suoi due figli, Thomas Jr. e Samantha Markle, hanno chiesto a tutti di pregare per lui. Thomas Jr., in particolare, ha raccontato che una volta arrivati in ospedale, i medici hanno subito parlato di "pericolo imminente". "Ho portato papà in un ospedale vicino a casa nostra, dove hanno fatto diverse analisi e i medici hanno detto che la sua vita era in pericolo. Ci hanno portato di corsa in ambulanza, a sirene spiegate, in un ospedale molto più grande nel centro della città. Mio padre è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Chiedo a tutti, in tutto il mondo, di pregare per lui", ha detto.