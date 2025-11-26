Nuovo scandalo a corte: Meghan ed il caso del vestito da 1700 dollari

La duchessa di Sussex è ricomparsa vestita di un elegante abito verde smeraldo nel nuovo trailer dello speciale natalizio Netflix dal titolo With Love ed è subito polemica. Secondo alcuni media statunitensi, il vestito — un modello Galvan dal valore di circa 1.700 dollari — non sarebbe infatti mai stato restituito dopo un servizio fotografico realizzato nel 2022 .

La questione, tuttavia, resta tutt’altro che chiara. L’abito era stato utilizzato da Meghan durante un photoshoot nel 2022 e alcuni siti di gossip e tabloid americani hanno riportato che il capo sarebbe “sparito” dal set e non sarebbe mai tornato alla produzione o al marchio che lo aveva fornito in prestito.

La voce ha iniziato a girare quando, nel trailer del nuovo speciale Netflix è apparso un abito identico. Alcune testate hanno ipotizzato che Meghan possa aver trattenuto il capo senza autorizzazione. Da quanto riportato le ricostruzioni si basano su fonti anonime vicine al mondo della moda e dello spettacolo, al momento non sono però emerse conferme ufficiali né documenti che provino un’irregolarità. Il portavoce della duchessa ha risposto molto duramente alle accuse, definendole “categoricamente false” e “altamente fuorvianti” ed ha dichiarato a People che questa insinuazione è anche altamente diffamatoria.

Secondo la versione ufficiale, qualsiasi abito trattenuto dopo uno shooting sarebbe stato conservato nel pieno rispetto degli accordi contrattuali stipulati tra la produzione, gli stylist e lo staff di Meghan. L’assenza di una posizione ufficiale da parte del marchio Galvan o della produzione del photoshoot contribuisce però a lasciare la questione nel campo delle ipotesi. La storia rimane dunque un caso mediatico, più che un fatto accertato.