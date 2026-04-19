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Bulgaria, trionfa Rumen Radev, il candidato filo-Putin ed euroscettico

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domenica 19 aprile 2026
Bulgaria, trionfa Rumen Radev, il candidato filo-Putin ed euroscettico

1' di lettura

In Bulgaria i primi exit poll diffusi dall'agenzia Market Lynx alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 38,9% dei voti il partito 'Bulgaria progressista' dell'ex presidente Rumen Radev. Dura batosta per i conservatori di Gerb. Il leader del partito Boyko Borissov aveva governato il Paese nel passato per quasi dieci anni. Ora Gerb si piazzerebbe al secondo posto con il 15,4% dei voti. L'altra novità di stasera riguarderebbe i socialisti. Il loro partito Bsp nonostante le previsioni delle agenzie sarebbe riuscito a superare lo sbarramento al 4% per entrare in Parlamento raccogliendo il 4,1% dei voti.

Sempre secondo i primi exit poll di Market Lynx, la terza forza nel parlamento bulgaro sarebbe il partito liberale 'Continuiamo il cambiamento' (Pp) con il 13,6% dei voti, davanti a 'Dps-Nuovo inizio', partito della minoranza turca con 7,5%. Quinto si collocherebbe il partito nazionalista 'Vazrazhdane' ('Rinascita) con il 5,1% dei voti. Affluenza alle urne elevata rispetto alle elezioni precedenti: secondo gli exit poll delle varie agenzie oggi dovrebbe superare il 55%

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