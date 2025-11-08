Meghan Markle, torna a recitare: ecco dove

Meghan Markle torna a recitare. La Duchessa del Sussex interpreterà se stessa nel film "Close Personal Friends", le cui riprese si stanno tenendo a Pasadena, in California. Nel cast anche Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid e Henry Golden. La moglie del principe Harry aveva lasciato il mondo della recitazione dopo l'ingresso nella royal family. Il suo ruolo più celebre è stato quello nella serie tv "Suits". Ora un ritorno alla carriera di attrice di cui però non si conoscono le motivazioni.

Il film in questione è una commedia romantica di medio budget, come riporta il Daily Mail, prodotta da Amazon MGM Studios. Racconterà di due coppie, una famosa e l'altra no, che stringono amicizia durante una vacanza. E la Markle sarà se stessa in un cameo. I dubbi ruotano proprio attorno al tipo di film che la duchessa ha scelto per tornare a fare l'attrice: in molti si chiedono se questo sia il ruolo giusto sia perché non si tratta di una pellicola di grande risonanza sia perché non è prodotta da Netflix, con cui invece la Markle collabora già per il suo programma di lifestyle "With love, Meghan".