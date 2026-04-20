Guerra nel golfo, la giornata. Gli usa sequestrano nave iraniana: Hormuz, tensione alle stelle

Trump ha annunciato oggi la ripresa dei negoziati in Pakistan, ma ha rinnovato le minacce: "Offriamo un accordo giusto. O lo accettano, oppure distruggeremo ogni centrale elettrica e ogni ponte dell’Iran". Teheran ha risposto duramente, avvertendo che "non ci saranno colloqui finché resterà attivo il blocco navale statunitense". Secondo fonti iraniane, Washington avrebbe avanzato richieste “eccessive”, e il ritorno al conflitto armato viene considerato lo scenario più probabile. Si attendono ora sviluppi da Islamabad: la delegazione americana sarà guidata da Vance, ma al momento i negoziati restano sospesi e incerti. Intanto è stato diffuso un video che mostra la nave iraniana catturata dalle forze statunitensi dopo il tentativo di forzare il blocco nello Stretto.

U.S. Central Command (CENTCOM) has released video of the interdiction of the motor vessel Touska in the Northern Arabian Sea by the U.S. Navy Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Spruance (DDG-111). The video contains audio of the USS Spruance giving warnings to the… pic.twitter.com/bAoxgUFpgB — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026

Axios: "L'Iran sospetta che il negoziato sia una trappola per un attacco a sorpresa"

L'Iran sta ridimensionando le aspettative rispetto ad un nuovo round negoziale a Islamabad e sembra sospettare che le dichiarazioni di Donald Trump su un possibile accordo possano essere una copertura per un attacco a sorpresa da parte degli Stati Uniti. Lo scrive Axios.

Iran: "Reagiremo al blocco della nave"

L'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa di una nave cargo che stava tentando di forzare il blocco nel Golfo dell'Oman. "Le forze armate della Repubblica islamica d'Iran reagiranno presto e adotteranno le misure di ritorsione contro quest'atto di pirateria armate e contro i militari americani", scrive su Telegram il portavoce dello Stato maggiore di Teheran accusando gli Usa di aver "violato il cessate il fuoco".

Vicepresidente Iran, sicurezza Stretto Hormuz non è gratuita

“La sicurezza dello Stretto di Hormuz non è gratuita". A dirlo, in un post su X, il primo vicepresidente dell'Iran Mohammed Reza Aref. “Non si possono limitare le esportazioni di petrolio iraniano e al contempo pretendere la sicurezza gratuita per gli altri”, ha affermato. “La scelta è chiara: o un mercato petrolifero libero per tutti, o il rischio di costi significativi per tutti - ha aggiunto - La stabilità dei prezzi globali dei carburanti dipende da una fine garantita e duratura delle pressioni economiche e militari contro l'Iran e i suoi alleati”.

Usa catturano nave che forzava il blocco dello Stretto: diffuso video

"Il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Spruance ha intercettato la Touska mentre navigava nel Mar Arabico settentrionale a 17 nodi, diretta a Bandar Abbas, in Iran" si legge in un comunicato del Comando Centrale degli Stati Uniti "Le forze americane hanno emesso diversi avvertimenti e informato la nave battente bandiera iraniana che stava violando il blocco navale statunitense". Le forze armate americane hanno pubblicato un filmato che mostra un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense aprire il fuoco contro il mercantile iraniano. Secondo il Centcom, dopo che, per sei ore, l'equipaggio della Touska "non ha ottemperato ai ripetuti avvertimenti, lo Spruance ha ordinato alla nave di evacuare la sala macchine". Il cacciatorpediniere lanciamissili ha disabilitato la propulsione della nave mercantile iraniana "sparando diversi colpi con il suo cannone MK 45 da 5 pollici nella sala macchine della Touska". "I Marines statunitensi della 31 Unità di Spedizione dei Marines hanno successivamente abbordato l'imbarcazione che rimane sotto la custodia degli Stati Uniti", afferma il Comando Usa secondo il quale le sue forze "hanno agito in modo ponderato, professionale e proporzionato per garantire la conformità" dell'azione.