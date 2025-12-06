Premio Friedman a Urrutia, vero presidente del Venezuela

È stata una sostanziale convention della libertà, quella che è maturata, ieri, intorno alla consegna dell’edizione 2025 del “Milton Friedman International Prize”, cerimonia che si è svolta a Roma. Il riconoscimento, assegnato dal Milton Friedman Institute, in collaborazione con il movimento Students for Liberty e il quotidiano Il Tempo, è andato a Edmundo González Urrutia, leader in esilio della dissidenza anticomunista venezuelana che, secondo gli osservatori internazionali, è il vero vincitore alle elezioni presidenziali del 2024, esito però usurpato dal dittatore Nicolas Maduro.

Magallanes affronta un tema nodale, e cioè il fatto che la presenza della dittatura a Caracas costituisce un «fulcro del disordine economico globale». E sottolinea: «Quando il nostro Paese sarà liberato ci auguriamo che molti italiani vengano a investire in Venezuela, così come avvenuto in passato». E l’appello: «Impegniamoci insieme per un mondo libero». Toccante anche il videomessaggio di Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace quest’anno e alleata di Gonzalez nella lotta per la libertà in Venezuela.

Il riconoscimento è uno sguardo «a tutti i venezuelani che, con coraggio civico e convinzione morale, hanno affrontato una delle tirannie più perverse e distruttive del continente». Hanno fatto arrivare un messaggio anche la Presidente dell’Europarlamento Robera Metsola e il Presidente dell’Argentina Javier Milei, che è stato insignito dello stesso premio lo scorso anno. L’Europarlamento è molto impegnato per la causa della libertà venezuelana e Metsola osserva quindi che il premio a Gonzales evidenzia «l’importanza della libertà, della democrazia e dello stato di diritto in un momento in cui questi principi fondamentali sono messi alla prova in molte parti del mondo». Milei, dal suo canto, rivolgendosi a Gonzalez scrive che il premio «riconosce la lotta silenziosa e coraggiosa per la pace nella tua nazione».

Interviene anche la senatrice Cinzia Pellegrino, di Fratelli d’Italia, della Commissione straordinaria diritti umani: «Vogliamo un Venezuela con la speranza. Vogliamo che gli 8 milioni di venezuelani che hanno scelto la fuga possano tornare presto in Patria». Commenta l’assegnazione del premio anche Roberto Bagnasco, presente in platea, Capogruppo di Forza Italia in Commissione difesa: «La presenza di Gonzalez a Roma per il Milton Friedman International Prize 2025 è un segnale forte: la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto non possono essere repressi». Il senso del premio lo spiega Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo del Friedman Institute: «La libertà è la più potente forza di rigenerazione morale, civile ed economica». La leadership di Gonzalez, «ha restituito al Venezuela un’immagine di serietà e speranza».

Il direttore esecutivo dell’Istituto Friedman ricorda anche Alberto Trentini, operatore umanitario italiano detenuto in Venezuela e l’impegno del governo italiano per riportarlo a casa. Gonzalez, dopo aver ricevuto il riconoscimento, svolge una breve prolusione: «Il protagonista di questa lotta è il mio Paese, e io ho soltanto l’onore di ricevere il premio in suo nome. Lo dedico a tutti i miei compatrioti, e in particolare a chi non ha mai smesso di combattere per la libertà, e in particolare a quegli eroi che sono stati sequestrati da un regime criminale». Quello che si è svolto ieri a Roma è dunque un evento di rilevanza, considerando la centralità che il dossier venezuelano assume in queste settimane anche con le iniziative anti-maduriste del presidente americano Donald Trump.