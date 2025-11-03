Venezuela, i piani della Cia per rovesciare Maduro

Pentagono e Cia contro Venezuela e narcos. Domenica gli Usa hanno attaccato una presunta imbarcazione di narcos nei Caraibi uccidendo tre persone, ma stando a vari retroscena l'obiettivo sarebbe Nicolas Maduro. L’Associated Press ha svelato un piano risalente al 2024 e rilanciato nella nuova fase che prevedeva il reclutamento del pilota del presidente venezuelano, Bitner Villegas. Gli americani avrebbero agganciato l’ufficiale per convincerlo a dirottare l’aereo con il leader a bordo in un Paese dove sarebbe stato possibile per gli Usa arrestarlo. Una manovra ricompensata in modo generoso. Ma Villareal non è stato al gioco.
Non solo, perché stando alle autorità di Caracas i servizi statunitensi avevano preparato una provocazione: un’unità della Navy, il Gravely, doveva essere colpita da un’esplosione durante uno scalo a Trinidad e Tobago, un attentato da "attribuire" ai venezuelani così da giustificare una rappresaglia. E ancora, come riportato dal Corriere della Sera, dagli archivi è spuntata la storia di un’incursione di hacker della Cia alla fine del primo mandato di Trump: gli intrusi avevano preso di mira gli apparati di sicurezza del Venezuela.
Nel frattempo non è mancata la risposta di Maduro che ha accusato gli Stati Uniti di usare il narcotraffico come pretesto per legittimare un'operazione di "cambio di regime" con l'obiettivo finale di appropriarsi delle riserve petrolifere venezuelane. E al dispiegamento militare USA, il Venezuela ha reagito lanciando manovre militari, comprese esercitazioni al confine con la Colombia e la mobilitazione di riservisti in tutto il paese. Il governo ha anche attivato l'Organo di Direzione per la Difesa Integrale (ODDI) e le Zone Operative di Difesa Integrale (ZODI) per il coordinamento della difesa, schierando forze anche nei grandi quartieri popolari di Caracas, come Petare e Catia.