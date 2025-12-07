Libero logo
Heathrow, aggredisce viaggiatori con spray al peperoncino nel parcheggio: un arresto

domenica 7 dicembre 2025
1' di lettura

Questa mattina all’aeroporto di Heathrow si è verificato una grave aggressione nel parcheggio multipiano del Terminal 3. La polizia metropolitana di Londra ha arrestato un uomo accusato di aver spruzzato "una sorta di spray al peperoncino" su diverse persone, provocando l’intervento massiccio delle squadre di emergenza. Secondo quanto riferito, l’aggressione è scaturita da una discussione tra persone che si conoscevano e che è degenerata. Un gruppo di uomini avrebbe irrorato le vittime con la sostanza irritante prima di allontanarsi.

Gli agenti armati sono intervenuti rapidamente, fermando uno dei sospettati, che rimane in custodia. Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare gli altri responsabili.Le persone colpite sono state immediatamente trasportate in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi né tali da mettere a rischio la vita. Il comandante Peter Stevens ha chiarito: "Riteniamo che l’incidente abbia coinvolto un gruppo di persone che si conoscevano, con una discussione che si è intensificata". La polizia ha escluso categoricamente la pista del terrorismo e qualsiasi collegamento con proteste.

"Non stiamo trattando questo incidente come terrorismo", ha precisato Stevens, aggiungendo che la presenza delle forze dell’ordine all’aeroporto sarà rafforzata per tutta la mattinata, sia per proseguire le indagini sia per garantire la sicurezza di passeggeri e personale.Il Terminal 3 è rimasto regolarmente operativo, anche se si registrano ancora disagi al traffico nella zona circostante il parcheggio multipiano.

