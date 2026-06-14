Russia, la petroliera Smyrtos abbordata dai marines inglesi: colpo durissimo alla flotta ombra di Putin

Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica: lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer.

"Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi", ha aggiunto il leader laburista. Secondo la Bbc, l'operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smyrtos, è durata circa sei ore.

"Nella prima operazione di questo genere guidata dal Regno Unito, la nave Smyrtos è stata abbordata dai commandos della Royal Marine e da agenti delle forze dell'ordine appositamente addestrati della National Crime Agency", ha spiegato in una nota il ministero della Difesa britannico, a capo del quale c'è da appena 3 giorni Dan Jarvis. La nave, aggiunge il comunicato, sarà ora spostata a un ormeggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra e monitorata.

Sempre il ministero della Difesa britannico ha ricordato che Mosca utilizza una rete di oltre 700 petroliere con strutture proprietarie opache per aggirare le sanzioni internazionali sulle esportazioni di petrolio. Londra sostiene che questa flotta trasporti circa il 75% del greggio russo soggetto a restrizioni e ha già sanzionato più di 500 imbarcazioni collegate a tale sistema.