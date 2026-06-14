Giorgia Meloni e il "patentino antifascista": "Si chiama censura", e Conte impazzisce

"La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista , è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno - conclude Meloni -. Si chiama, banalmente, censura . E la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica".

"Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il 'patentino antifascista', sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero : sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono", scrive su X la presidente del Consiglio.

Il " patentino antifascista " richiesto dalla fiera Più libri più liberi fa imbestialire la premier Giorgia Meloni . E in tutta risposta, il centrosinistra impazzisce di rabbia e la attacca, ancora una volta.

A stretto giro di posta, ecco la replica di: "Nulla da dire e da fare sull'inchiesta per corruzione sul Ponte dello Stretto, con progetti fallimentari e 13,5 miliardi bloccati ma che sarebbero utili per infrastrutture, scuole, sanità. Fallite, ritirate o bocciate dai cittadini le riforme su giustizia e sanità, mentre esplodono le code sia in tribunale che in ospedale. Vertici internazionali vitali per i nostri interessi con la sedia dell'Italia che rimane vuota perché preferisce presentare un francobollo o la escludono. E allora Meloni va sull'usato sicuro: polemica domenicale surreale sulla fiera del libro e sull'antifascismo".

"Giustamente - scrive sui social il leader del Movimento 5 Stelle - oltre all'ossessione nei miei confronti adesso ha l'ossessione per Vannacci, che cresce grazie ai suoi fallimenti e ai suoi tradimenti. Un piccolo quesito: ma quando si occupa dell'Italia, del carovita e delle aziende che chiudono? Quattro anni zero riforme".