Sinner fa tremare l'Italia: "Ora so cosa mi è successo a Parigi, può accadere di nuovo..."

Per la prima volta dopo il malore al Roland Garros, Jannik Sinner ha parlato apertamente del problema fisico che lo ha colpito a Parigi e gli è costato l’eliminazione. Il numero uno al mondo, 24 anni, ha ammesso: “Abbiamo capito che cosa ho sofferto a Parigi. Potrebbe succedere di nuovo, sì, perché non è che trovi la soluzione… è una cosa più ampia… sì, potrebbe succedere di nuovo”.Sinner non entra nei dettagli medici, ma si mostra realista sulla possibilità di una ricaduta: “Stiamo facendo tutte le cose al meglio, speriamo che non accada un’altra volta. Poi se dovesse venir di nuovo fuori, avremo capito che non sarebbe la strada giustissima, ma poi vediamo”.

A Wimbledon, il campione italiano ha dovuto gestire anche le conseguenze di una caduta nel match di esordio contro Kecmanovic. “La caduta qui a Wimbledon mi ha dato fastidio”, ha confermato. Dopo quella partita si è svegliato “non bene”, con il corpo che non rispondeva al meglio, anche se precisa che questo malessere non è collegato all’episodio di Parigi.Sinner ha comunque superato il secondo turno battendo Borges, match in cui ha saputo gestire meglio le energie: “Contro Borges era importante sprecare meno energie possibili e conta riposare bene per essere pronto per il terzo turno”.

Sull’unghia sanguinante dell’esordio glissa con ironia: “La scarpa è bianca, questa volta”. Non è preoccupato nemmeno dal caldo in arrivo la prossima settimana e si dice soddisfatto del miglioramento mostrato rispetto al primo match: “Nel secondo turno ho giocato meglio dell’esordio e gestito meglio i primi due set”. Venerdì affronterà l’americano Jenson Brooksby.