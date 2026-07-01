Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

Elettra Lamborghini, lo sfogo durissimo: "Finitela, sono stanca di questa m***"

mercoledì 1 luglio 2026
Elettra Lamborghini, lo sfogo durissimo: "Finitela, sono stanca di questa m***"

1' di lettura

La cantante Elettra Lamborghini, 32 anni, è intervenuta con decisione sui social per denunciare una tendenza sempre più diffusa e invasiva: la modifica delle foto di altre persone senza il loro consenso. Attraverso le sue storie Instagram, la Lamborghini ha espresso tutta la sua frustrazione per essere continuamente ritoccata in scatti altrui, rendendola spesso irriconoscibile.

La cantante ha condiviso una carrellata di fotografie che la ritraggono durante esibizioni sul palco o in compagnia dei fan. In tutte queste immagini emergono pesanti interventi di editing: occhi resi completamente neri, denti modificati, tatuaggi aggiunti sul braccio e sul polso che nella realtà non possiede.

"Ma perché le modificate? Sono stanca di questa m***a", ha scritto senza giri di parole.Elettra ha sottolineato come questa pratica coinvolga non solo utenti comuni, ma anche fotografi professionisti, che utilizzano filtri delle fotocamere, app di editing e strumenti di intelligenza artificiale per alterare i volti. A dimostrazione della sua denuncia, ha pubblicato il confronto diretto tra la foto originale – da lei definita "molto bella" – e la versione modificata pubblicata dallo stesso fotografo, evidenziando come il ritocco eccessivo finisca per rovinare la naturalezza e l’autenticità dello scatto.Oltre al fastidio estetico, ciò che ha fatto infuriare particolarmente la Lamborghini è la mancanza di autorizzazione: "Questa non sono io e non vi do l’autorizzazione". Con il suo caratteristico stile ironico e autoironico, ha concluso la sfuriata con una battuta: "Le tette assomigliano, almeno quelle".

tag
elettra lamborghini

A Belve Belve, clamorosa Elettra Lamborghini: "Quando vedo i maschioni con la tartaruga..."

Lo sfogo Belve, Elettra Lamborghini: "Perché mi pento di quell'intervista"

Confessioni scabrose Belve, Elettra Lamborghini fa calare il gelo: "Perché la mia passera mi fa penare"

ti potrebbero interessare

Mediaset, clamoroso "scippo" alla Rai: ecco chi sbarca in prima serata

Mediaset, clamoroso "scippo" alla Rai: ecco chi sbarca in prima serata

L'aria che tira, Ginevra Bompiani perde la testa: "Il Mein Kampf? Ma che ca*** dice?"

L'aria che tira, Ginevra Bompiani perde la testa: "Il Mein Kampf? Ma che ca*** dice?"

Redazione
In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

Roberto Tortora
Alessandra Moretti, fango e insulti contro Vittorio Feltri: "Qual è la sua cifra"

Alessandra Moretti, fango e insulti contro Vittorio Feltri: "Qual è la sua cifra"