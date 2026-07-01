Elettra Lamborghini, lo sfogo durissimo: "Finitela, sono stanca di questa m***"

La cantante Elettra Lamborghini, 32 anni, è intervenuta con decisione sui social per denunciare una tendenza sempre più diffusa e invasiva: la modifica delle foto di altre persone senza il loro consenso. Attraverso le sue storie Instagram, la Lamborghini ha espresso tutta la sua frustrazione per essere continuamente ritoccata in scatti altrui, rendendola spesso irriconoscibile.

La cantante ha condiviso una carrellata di fotografie che la ritraggono durante esibizioni sul palco o in compagnia dei fan. In tutte queste immagini emergono pesanti interventi di editing: occhi resi completamente neri, denti modificati, tatuaggi aggiunti sul braccio e sul polso che nella realtà non possiede.

"Ma perché le modificate? Sono stanca di questa m***a", ha scritto senza giri di parole.Elettra ha sottolineato come questa pratica coinvolga non solo utenti comuni, ma anche fotografi professionisti, che utilizzano filtri delle fotocamere, app di editing e strumenti di intelligenza artificiale per alterare i volti. A dimostrazione della sua denuncia, ha pubblicato il confronto diretto tra la foto originale – da lei definita "molto bella" – e la versione modificata pubblicata dallo stesso fotografo, evidenziando come il ritocco eccessivo finisca per rovinare la naturalezza e l’autenticità dello scatto.Oltre al fastidio estetico, ciò che ha fatto infuriare particolarmente la Lamborghini è la mancanza di autorizzazione: "Questa non sono io e non vi do l’autorizzazione". Con il suo caratteristico stile ironico e autoironico, ha concluso la sfuriata con una battuta: "Le tette assomigliano, almeno quelle".