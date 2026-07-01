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Brittany Clark, "un braccio non c'è più": divorata da un alligatore nel fiume

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mercoledì 1 luglio 2026
Brittany Clark, "un braccio non c'è più": divorata da un alligatore nel fiume

1' di lettura

"È stata morsa da un alligatore. È grave. Davvero grave. Vi prego, fate presto": a lanciare il grido d'aiuto il fidanzato di una 32enne, Brittany Clark, morta dopo essere stata aggredita da un alligatore mentre nuotava nel fiume Econlockhatchee, in Florida, insieme ad alcuni amici e al compagno. La donna è stata trasportata in ospedale ma è morta lungo il tragitto. La testata locale CBS 12 ha diffuso l'audio della drammatica chiamata fatta dal fidanzato della vittima al 911 subito dopo l'attacco. Nel frattempo gli amici stavano trascinando la ragazza a riva per metterla al riparo. "Un braccio le è rimasto attaccato solo con un filo di pelle, l'altro non c'è più", ha detto il fidanzato al telefono con i soccorsi. 

In conferenza stampa è stato precisato che la coppia non stava facendo nulla di strano nei confronti dell'animale e che stava nuotando insieme ad amici in circa un metro di acqua. Sul luogo dell'incidente, poi, sono intervenute più squadre insieme a un cacciatore professionista di alligatori. E così è stato catturato e successivamente abbattuto un esemplare di quasi 4 metri; mentre un altro alligatore di circa 3,8 metri è stato individuato e ucciso a circa 800 metri di distanza.

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