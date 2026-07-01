Milan, un nome clamoroso per la difesa: esplode il calciomercato rossonero

Il nome che in queste ore sta davvero orientando le discussioni in casa Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Virgil van Dijk. Più di un’idea di mercato, quasi una suggestione che divide la dirigenza tra ambizione e pragmatismo: da una parte il desiderio di aggiungere un leader assoluto alla difesa, dall’altra la complessità di un’operazione che resta tutta in salita. Il centrale olandese ha ancora un anno di contratto con il Liverpool e non ha mai aperto pubblicamente a un addio. In più i Reds hanno perso in questo mercato Ibrahima Konaté, che lascerà a fine contratto e dopo il Mondiale con la Francia andrà al Real Madrid.

E proprio da lì nasce il nodo principale: non tanto la valutazione tecnica, quanto quella economica e di prospettiva. Dentro RedBird la riflessione è aperta, anche perché l’ingaggio del giocatore (14,5-15 milioni di euro l'anno) e la posizione del club inglese rendono tutto molto più di un semplice sondaggio. Van Dijk, in ogni caso, è il tipo di profilo che cambierebbe il peso specifico della squadra, dentro e fuori dal campo.