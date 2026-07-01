Milan, un nome clamoroso per la difesa: esplode il calciomercato rossonero

Il nome che in queste ore sta davvero orientando le discussioni in casa Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Virgil van Dijk. Più di un’idea di mercato, quasi una suggestione che divide la dirigenza tra ambizione e pragmatismo: da una parte il desiderio di aggiungere un leader assoluto alla difesa, dall’altra la complessità di un’operazione che resta tutta in salita. Il centrale olandese ha ancora un anno di contratto con il Liverpool e non ha mai aperto pubblicamente a un addio. In più i Reds hanno perso in questo mercato Ibrahima Konaté, che lascerà a fine contratto e dopo il Mondiale con la Francia andrà al Real Madrid.
E proprio da lì nasce il nodo principale: non tanto la valutazione tecnica, quanto quella economica e di prospettiva. Dentro RedBird la riflessione è aperta, anche perché l’ingaggio del giocatore (14,5-15 milioni di euro l'anno) e la posizione del club inglese rendono tutto molto più di un semplice sondaggio. Van Dijk, in ogni caso, è il tipo di profilo che cambierebbe il peso specifico della squadra, dentro e fuori dal campo.
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Accanto a questa pista così pesante, il Milan si muove su binari più concreti. Piace Gonçalo Inácio dello Sporting, già allenato da Rúben Amorim, difensore giovane ma già abituato a livelli alti. Il suo nome è considerato più sostenibile, con una valutazione che si aggira tra i 30 e i 40 milioni, e rappresenta una strada alternativa più lineare rispetto al grande colpo.
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Nel frattempo, però, il club ha già sistemato il capitolo più immediato dell’attacco. È arrivata infatti la chiusura per Gonçalo Ramos, operazione definita con il Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Il centravanti portoghese ha firmato un contratto lungo, fino al 2031, diventando di fatto il nuovo riferimento offensivo del progetto.