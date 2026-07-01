Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

L'aria che tira, Ginevra Bompiani perde la testa: "Il Mein Kampf? Ma che ca*** dice?"

di
Libero logo
mercoledì 1 luglio 2026
L'aria che tira, Ginevra Bompiani perde la testa: "Il Mein Kampf? Ma che ca*** dice?"

2' di lettura

Quirinale, Mussolini e Adolf Hitler. A L'aria che tira, si è tornati indietro nel tempo per discutere di argomenti di attualità. Insomma, il passatempo preferito della sinistra nostrana. I compagni impazziscono all'idea di vedere un esponente del centrodestra al Colle. Così è già partita la campagna al sapor di fango contro qualsiasi tipo di candidato. Un esempio? Ignazio La Russa, l'attuale seconda carica dello Stato.

"È stato un degno presidente della Repubblica, però nel '56 aveva preso una posizione filosovietica e filocomunista - ha spiegato Gennaro Sangiuliano parlando di Giorgio Napolitano -. Quindi se Napolitano ha potuto fare il presidente della Repubblica, per quanto mi riguarda e ne conosco poi il senso di rispetto delle istituzioni, dello Stato e della Costituzione... La Russa può benissimo il presidente della Repubblica perché sono convinto che nel momento in cui diventa presidente della Repubblica il miglior garante, come da presidente del Senato...".

Meloni sul Quirinale, il sondaggista Noto: "Prima mossa in un gioco di scacchi"

"La prima mossa in un gioco di scacchi". Antonio Noto sintetizza così quanto fatto da Giorgia Meloni, o...

"La Russa in ginocchio davanti al busto di Mussolini. La Russa è proprio la persona meno adatta e in generale", è intervenuta a gamba tesa Ginevra Bompiani. "La differenza tra lei e La Russa e che la sua casa editrice ha edito il Mein Kampf di Hitler", l'ha incalzata il giornalista. Ma a quel punto lei ha perso le staffe: "Ma che cazz*** dice? La smetta di insultare mio padre che lei non è degno nemmeno di allacciargli le scarpe".

tag
l'aria che tira
gennaro sangiuliano

L'aria che tira Alessandra Moretti, fango e insulti contro Vittorio Feltri: "Qual è la sua cifra"

A L'Aria che tira L'Aria che tira, sparata di Ginevra Bompiani: "Lo scafista non è un criminale. Qual è il reato?"

Volano gli stracci L'aria che tira, rissa Crespi-Parenzo su Vannacci: "Buffone, non dire putt***", "Quando stavi lì..."

ti potrebbero interessare

In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

Roberto Tortora
Alessandra Moretti, fango e insulti contro Vittorio Feltri: "Qual è la sua cifra"

Alessandra Moretti, fango e insulti contro Vittorio Feltri: "Qual è la sua cifra"

Domenica In, Mara Venier spiana Teo Mammucari: "Prendiamo un caffè?"

Domenica In, Mara Venier spiana Teo Mammucari: "Prendiamo un caffè?"

Redazione
Chi l'ha visto?, clamoroso "no" dopo l'addio della Sciarelli: chi si sfila in Rai

Chi l'ha visto?, clamoroso "no" dopo l'addio della Sciarelli: chi si sfila in Rai