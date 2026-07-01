L'aria che tira, Ginevra Bompiani perde la testa: "Il Mein Kampf? Ma che ca*** dice?"

Quirinale, Mussolini e Adolf Hitler. A L'aria che tira, si è tornati indietro nel tempo per discutere di argomenti di attualità. Insomma, il passatempo preferito della sinistra nostrana. I compagni impazziscono all'idea di vedere un esponente del centrodestra al Colle. Così è già partita la campagna al sapor di fango contro qualsiasi tipo di candidato. Un esempio? Ignazio La Russa, l'attuale seconda carica dello Stato.

"È stato un degno presidente della Repubblica, però nel '56 aveva preso una posizione filosovietica e filocomunista - ha spiegato Gennaro Sangiuliano parlando di Giorgio Napolitano -. Quindi se Napolitano ha potuto fare il presidente della Repubblica, per quanto mi riguarda e ne conosco poi il senso di rispetto delle istituzioni, dello Stato e della Costituzione... La Russa può benissimo il presidente della Repubblica perché sono convinto che nel momento in cui diventa presidente della Repubblica il miglior garante, come da presidente del Senato...".