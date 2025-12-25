Libero logo
giovedì 25 dicembre 2025
Haifa, arrestato Babbo Natale a una festa: chi era

La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da Babbo Natale a una festa di Natale - non autorizzata - ad Haifa. A renderlo noto l'Ong Mossawa Center, un'associazione per i diritti umani che difende i cittadini palestinesi di Israele. Stando a quanto riportato dal Guardian, gli agenti israeliani hanno interrotto una festa di Natale confiscando le attrezzature e arrestando il Babbo Natale palestinese. A finire con lui in manette un Dj e un venditore ambulante.

La polizia israeliana ha dichiarato che l'uomo vestito da Babbo Natale ha opposto resistenza all'arresto e ha aggredito un agente. Tutti e tre gli arrestati sono stati rilasciati il giorno successivo, con l'obbligo di presentarsi nuovamente in tribunale. Quest'anno le festività natalizie si sono celebrate a Betlemme per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza, con bande musicali e messe alla Chiesa della Natività.

San Francisco nel caos, i robo-taxi si spengono in strada

Nella Striscia di Gaza, una piccola comunità cristiana ha potuto festeggiare il Natale durante la tregua. Nonostante le celebrazioni, l'agenzia Wafa denuncia ancora attacchi israeliani: ulivi sono stati sradicati vicino a Ramallah e case perquisite a Hebron. Intanto l'Idf e lo Shin Bet hanno annunciato l'uccisione di un alto comandante dell'Unità Operazioni della Forza Quds iraniana in un attacco condotto questa mattina nel nord-est del Libano. Lo riferisce il Times of Israel citando una dichiarazione militare israeliana, secondo cui l'obiettivo Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari era coinvolto negli ultimi anni "nello sviluppo di complotti terroristici contro Israele nell'area Siria-Libano".

