Haifa, arrestato Babbo Natale a una festa: chi era

La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da Babbo Natale a una festa di Natale - non autorizzata - ad Haifa. A renderlo noto l'Ong Mossawa Center, un'associazione per i diritti umani che difende i cittadini palestinesi di Israele. Stando a quanto riportato dal Guardian, gli agenti israeliani hanno interrotto una festa di Natale confiscando le attrezzature e arrestando il Babbo Natale palestinese. A finire con lui in manette un Dj e un venditore ambulante.
La polizia israeliana ha dichiarato che l'uomo vestito da Babbo Natale ha opposto resistenza all'arresto e ha aggredito un agente. Tutti e tre gli arrestati sono stati rilasciati il giorno successivo, con l'obbligo di presentarsi nuovamente in tribunale. Quest'anno le festività natalizie si sono celebrate a Betlemme per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza, con bande musicali e messe alla Chiesa della Natività.
San Francisco nel caos, i robo-taxi si spengono in stradaSi sono dovute attendere oltre 16 ore per ripristinare l’erogazione dell’elettricità in gran parte di...
Nella Striscia di Gaza, una piccola comunità cristiana ha potuto festeggiare il Natale durante la tregua. Nonostante le celebrazioni, l'agenzia Wafa denuncia ancora attacchi israeliani: ulivi sono stati sradicati vicino a Ramallah e case perquisite a Hebron. Intanto l'Idf e lo Shin Bet hanno annunciato l'uccisione di un alto comandante dell'Unità Operazioni della Forza Quds iraniana in un attacco condotto questa mattina nel nord-est del Libano. Lo riferisce il Times of Israel citando una dichiarazione militare israeliana, secondo cui l'obiettivo Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari era coinvolto negli ultimi anni "nello sviluppo di complotti terroristici contro Israele nell'area Siria-Libano".