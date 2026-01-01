Libero logo
Crans-Montana, il video-choc: le fiamme e la fuga disperata da Constellation

di
giovedì 1 gennaio 2026
2' di lettura

2' di lettura

Dalla Svizzera, dove si è consumata la tragedia del lounge bar di Crans-Montana, arrivano dei video terrificanti. Nei filmati diffusi da SuisseAlert su X, si vedono le persone presenti all'interno del locale che cercano disperatamente di fuggire dall'unica porta di uscita, che è rimasta bloccata. Intanto le fiamme investono a poco a poco tutto l'interno del luogo. Panico e fuggi fuggi con le persone che pur di scampare all'incendio salgono l'una sopra l'altra. In sottofondo le urla di terrore

"Ci sono circa 40 morti accertati e 40 feriti molto gravemente" dopo l'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha dichiarato il capo della polizia cantonale Frederic Gisler nel corso di una conferenza stampa. "Il luogo è stato chiuso fino a nuovo ordine, nei prossimi giorni la nostra priorità sarà quella di identificare le vittime. Serviranno molti giorni", ha aggiunto.

"Il locale La Constellation era frequentato anche da italiani, io sono italiano e ho sempre frequentato quel locale, tanti italiani vanno là perché è un locale che chiudeva abbastanza tardi, che aveva il biliardo e le freccette e lo spazio era abbastanza grande per stare tutto insieme". Lo ha raccontato Battista Medde di Oliena, lavoratore stagionale accorso dopo lo scoppio. "Dovevo andare anch'io - ha spiegato - ma ho preferito un altro locale dove si poteva entrare gratuitamente, visto che La Constellation aveva un biglietto di ingresso".

Crans-Montana, quel video con le candele accese sulle bottiglie di champagne

Una tragedia enorme in Svizzera. Il numero delle vittime dell'incendio che ha distrutto una bar-lounge di Crans-Mont...
