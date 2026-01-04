Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Letizia Ciampi, "è stress": dimessa due volte dall'ospedale, trovata morta in albergo

di
Libero logo
domenica 4 gennaio 2026
Letizia Ciampi, "è stress": dimessa due volte dall'ospedale, trovata morta in albergo

2' di lettura

Dimessa due volte dall'ospedale, la 47enne fiorentina Letizia Ciampi è poi morta per un edema polmonare. La vicenda arriva da Fuerteventura, Canarie, Spagna. La donna è stata trovata senza vita venerdì 2 gennaio nella stanza di un albergo dell'isola. Lì era arrivata il 31 dicembre per festeggiare Capodanno con un amico. Poco dopo l'atterraggio, come si legge su La Nazione, secondo quanto raccontato dagli amici, la donna avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare".

Di lì la visita al pronto soccorso. Dopo alcune analisi, i medici avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia". A quel punto la 47enne sarebbe tornata nel suo b&b. I dolori però non sarebbero mai andati via. La respirazione, anzi, si sarebbe fatta sempre più faticosa. Intorno alle 21:30, dopo aver rifiutato l'invito al cenone di Capodanno dell'amico, Letizia avrebbe chiamato l'ambulanza facendosi portare per la seconda volta in ospedale.

Aurora Livoli, c'è un indagato per l'omicidio: ecco chi è

C'è un indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta lo scorso 29 dicembre&...

"I medici l'hanno visitata nuovamente - hanno spiegato i due amici - ma la diagnosi è stata la stessa. È stata dimessa ed è tornata a casa". E ancora: tornata in camera "avrebbe chiamato il suo contatto per avvisarlo del malessere persistente, per poi mettersi a letto". Il mattino seguente, l'amico avrebbe provato a mettersi in contatto con lei. E non ricevendo nessuna risposta, avrebbe deciso "di andare a trovarla nel suo appartamento", mettendoci quasi un giorno per rintracciare il proprietario del b&b. Venerdì 2 gennaio la terribile scoperta. L'irruzione nel b&b con l'aiuto dei pompieri e Letizia stesa sul letto in posizione fetale, con gocce di sangue sul lenzuolo. "I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", hanno spiegato gli amici. Domani sarà eseguita l'autopsia. 

Tatiana Schlossberg muore a soli 35 anni: la maledizione dei Kennedy colpisce ancora

La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: un'altra tragica morte ha segnato la storia della dinastia americana, qu...
tag
letizia ciampi
fuerteventura

La classifica Pensionati in fuga: le 10 mete migliori per vivere bene

Sepolto vivo nella sabbia. Bimbo italiano in coma alle Canarie

ti potrebbero interessare

Maduro, "ebreo ortodosso di 92 anni": clamoroso, chi è il giudice

Maduro, "ebreo ortodosso di 92 anni": clamoroso, chi è il giudice

Maduro, "presa in giro": l'ultimatum di Trump e l'esilio, il rifiuto che gli è costato caro

Maduro, "presa in giro": l'ultimatum di Trump e l'esilio, il rifiuto che gli è costato caro

Redazione
Chi è Delcy Rodriguez, la donna che ha preso il posto di Maduro

Chi è Delcy Rodriguez, la donna che ha preso il posto di Maduro

Venezuela, il drone "Bestia di Kandahar": ecco l'arma che ha fatto crollare Maduro

Venezuela, il drone "Bestia di Kandahar": ecco l'arma che ha fatto crollare Maduro