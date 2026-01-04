Letizia Ciampi, "è stress": dimessa due volte dall'ospedale, trovata morta in albergo

Di lì la visita al pronto soccorso. Dopo alcune analisi, i medici avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia". A quel punto la 47enne sarebbe tornata nel suo b&b. I dolori però non sarebbero mai andati via. La respirazione, anzi, si sarebbe fatta sempre più faticosa. Intorno alle 21:30, dopo aver rifiutato l'invito al cenone di Capodanno dell'amico, Letizia avrebbe chiamato l'ambulanza facendosi portare per la seconda volta in ospedale.

Dimessa due volte dall'ospedale, la 47enne fiorentina Letizia Ciampi è poi morta per un edema polmonare. La vicenda arriva da Fuerteventura , Canarie, Spagna. La donna è stata trovata senza vita venerdì 2 gennaio nella stanza di un albergo dell'isola. Lì era arrivata il 31 dicembre per festeggiare Capodanno con un amico. Poco dopo l'atterraggio, come si legge su La Nazione, secondo quanto raccontato dagli amici, la donna avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare".

"I medici l'hanno visitata nuovamente - hanno spiegato i due amici - ma la diagnosi è stata la stessa. È stata dimessa ed è tornata a casa". E ancora: tornata in camera "avrebbe chiamato il suo contatto per avvisarlo del malessere persistente, per poi mettersi a letto". Il mattino seguente, l'amico avrebbe provato a mettersi in contatto con lei. E non ricevendo nessuna risposta, avrebbe deciso "di andare a trovarla nel suo appartamento", mettendoci quasi un giorno per rintracciare il proprietario del b&b. Venerdì 2 gennaio la terribile scoperta. L'irruzione nel b&b con l'aiuto dei pompieri e Letizia stesa sul letto in posizione fetale, con gocce di sangue sul lenzuolo. "I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", hanno spiegato gli amici. Domani sarà eseguita l'autopsia.