Groenlandia, Trump discute l'acquisto: lo scenario

mercoledì 7 gennaio 2026
La Casa Bianca ammorbidisce i toni sulla Groenlandia dopo le dichiarazioni aggressive del presidente Donald Trump, che ha ribadito di considerare "seriamente" l'acquisizione dell'isola artica per motivi di sicurezza nazionale, senza escludere del tutto l'opzione militare.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha escluso un'invasione "in stile Venezuela" – dove gli Usa hanno recentemente catturato l'ex leader Nicolás Maduro – rassicurando gli alleati europei. In una conversazione con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, Rubio ha confermato che l'obiettivo è un acquisto o un accordo diplomatico. La portavoce Karoline Leavitt ha sottolineato che "la prima opzione è sempre la diplomazia", citando il fallito negoziato con Maduro come precedente. Repubblicani come lo speaker Mike Johnson hanno escluso l'uso della forza, privilegiando vie negoziali.

L'Europa resta in allarme: la Francia prepara un piano di reazione con alleati in caso di azione militare, temendo implicazioni per la Nato e la sicurezza ucraina. Trump vede nella Groenlandia risorse minerali rare e una posizione strategica contro Russia e Cina, con basi Usa già presenti dall'era della Guerra Fredda.Indiscrezioni indicano un possibile accordo di associazione diretto con Nuuk, simile a quelli con isole del Pacifico, bypassando Copenaghen. I democratici definiscono la vicenda una "distrazione" da questioni interne.

