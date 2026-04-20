Spalletti sbotta con il giornalista di Dazn: "Stiamo calmini tutti"

Serata movimentata per Luciano Spalletti in tv. Prima e dopo Juventus-Bologna, il posticipo del 33esimo turno di Serie A, il tecnico bianconero si collega con Dazn e si rende protagonista di alcuni siparietti.

Quello più significativo, dal punto di vista "tecnico", è con l'inviato a Torino che gli chiede se questa Juve possa partire tra la favorite per la lotta per lo scudetto il prossimo anno. "Favoriti per cosa?", chiede tra lo spiazzato e lo sbigottito il Mago di Certaldo, che una volta ricevuto conferma sbotta con il giornalista: "Stiamo calmini tutti, vinci una partita e pensi di vincere il campionato il prossimo anno? Stiamo calmi, perché poi queste pressioni che girano vengono determinate dai discorsi che facciamo, dalle pressioni sui calciatori e sulla Nazionale".

"Ma secondo voi, in una serata come questa in cui noi ci giochiamo tutto ed è uno snodo fondamentale, posso parlare del prossimo anno? Stiamo calmi… prendiamoci una bella camomilla ogni tanto".

Subito dopo, Spalletti carico a pallettoni si rivolge a Ciro Ferrara, in studio come commentatore: "Tenetelo a bada, è uno scavalca recinti di quelli feroci", dice rivolgendosi a Diletta Leotta facendo calare il gelo. Solo dopo la partita, che la Juve ha vinto 2-0 facendo un passo forse decisivo verso la qualificazione in Champions, Spalletti spiega a Ciro la battuta: "Tu hai fatto tutto... sei stato un grande calciatore, sei commentatore sei stato anche allenatore...". Ferrara ringrazia e glissa e Luciano insiste, ricordando un precedente non proprio simpatico. Un Roma-Juve 1-3 dell'agosto 2009. All'epoca lui allenava i giallorossi e Ciro i bianconeri. Dopo quella sconfitta, il tecnico aretino si dimise. "Ma come? - sottolinea - Sei stato proprio tu che mi hai mandato via dalla Roma… io me lo ricordo bene".