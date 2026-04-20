Luciano Spalletti, gelo in diretta a Dazn: "Ciro Ferrara, tenetelo a bada"

"Ciro? C'è Ciro lì?". Luciano Spalletti getta scompiglio nello studio di Dazn durante il collegamento in diretta che precede Juventus-Bologna, partita poi vinta 2-0 dai bianconeri che scattano così verso la qualificazione in Champions.

Il tecnico juventino però ha premura di dire qualcosa su Ciro Ferrara, ex bandiera di Napoli e Juve da calciatore, ex allenatore e oggi apprezzato commentatore in tv. "Presente!", risponde l'ex difensore della Nazionale. E Spalletti avvisa: "Mi raccomando… tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci". Di fronte a queste parole Diletta Leotta sorride imbarazzata e commenta con un enigmatico: "Ma come, Ciro… fai queste cose?".

Il siparietto finisce lì, per poi riprendere nel dopo-partita. "Luciano… qui abbiamo consultato perfino l'intelligenza artificiale per capire se mi stavi facendo una critica oppure era un elogio", domanda Ferrara a Spalletti, di nuovo in collegamento.