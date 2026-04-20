Luciano Spalletti, gelo in diretta a Dazn: "Ciro Ferrara, tenetelo a bada"

"Ciro? C'è Ciro lì?". Luciano Spalletti getta scompiglio nello studio di Dazn durante il collegamento in diretta che precede Juventus-Bologna, partita poi vinta 2-0 dai bianconeri che scattano così verso la qualificazione in Champions.
Il tecnico juventino però ha premura di dire qualcosa su Ciro Ferrara, ex bandiera di Napoli e Juve da calciatore, ex allenatore e oggi apprezzato commentatore in tv. "Presente!", risponde l'ex difensore della Nazionale. E Spalletti avvisa: "Mi raccomando… tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci". Di fronte a queste parole Diletta Leotta sorride imbarazzata e commenta con un enigmatico: "Ma come, Ciro… fai queste cose?".
Il siparietto finisce lì, per poi riprendere nel dopo-partita. "Luciano… qui abbiamo consultato perfino l'intelligenza artificiale per capire se mi stavi facendo una critica oppure era un elogio", domanda Ferrara a Spalletti, di nuovo in collegamento.
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"Figurati se mi permetto di criticare uno come te che ha fatto tutto… sei stato un grande calciatore, sei commentatore sei stato anche allenatore…", spiega Spalletti, che di fronte alla ritrosia di Ciro incalza: "Ma come? Sei stato proprio tu che mi hai mandato via dalla Roma… io me lo ricordo bene". Il riferimento è alla sconfitta della Roma 3-1 all'Olimpico contro la Juve di Ferrara, il 30 agosto 2009. Un ko che indusse Spalletti, all'epoca allenatore giallorosso, a presentare le dimissioni. Memoria lunga, per il Mago di Certaldo. Resta da capire tuttavia la natura di quel "feroce scavalca recinti" gettato all'improvviso in pasto ai telespettatori.