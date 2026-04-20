Carlo De Benedetti, affari d'oro con Trump: cosa spunta dal bilancio

Non c'è dubbio: Donald Trump è uomo di contraddizioni. Non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, dove la stragrande maggioranza dei politici e dei commentatori ama attaccarlo a spada tratta. Salvo poi, nel segreto della propria tasca, guadagnarci su. E' il caso, per esempio, di Carlo De Benedetti. Come riporta il Fatto quotidiano, lo storico editore del gruppo L'Espresso-Repubblica, l'uomo che ha guidato dietro le quinte la sinistra italiana per 40 anni e che oggi si "diletta" con la sua ultima creatura, Il Domani, in tv critica senza pietà Giorgia Meloni e il mondo della destra globale. Ma, sorpresa, dando una occhiata un po' più approfondita agli affari dell'Ingegnere, si scopre qualcosa di interessante.

Carlo De Benedetti, l'ingegnere cestina le primarie a sinistra L’ultranovantenne ma sempre urticante, abrasivo, impietoso Carlo De Benedetti, vantatosi a suo tempo di desiderare...

Partiamo dall'ultimo bilancio della sua holding, la Romed International Spa, relativo al 2024 e approvato dagli azionisti il 19 dicembre 2025: "La società ha dichiarato una perdita netta di 3,4 milioni, a causa di un 'accantonamento a fondo rischi ritenuti probabili' di 5,052 milioni per un contenzioso con il fisco che riguarda la società e l’unica partecipata, Romed Spa, controllata con l’87,37% (il residuo 12,63% è di De Benedetti)", scrive Gianni Dragoni nella rubrica "Poteri deboli" sul Fatto. "La perdita ha decurtato il patrimonio netto, ma curiosamente il valore a fine 2024, 59,97 milioni, è superiore a quello del bilancio storico del 2023, che era di 24,3 milioni".

Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, ira di FdI: "Accuse volgari a Giorgia Meloni" Fratelli d'Italia risponde per le rime a Carlo De Benedetti. Ospite di Otto e Mezzo su La7, l'imprenditore comme...