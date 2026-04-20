La sinistra riunita in Spagna s'è scordata del popolo iraniano

L’ora ci chiama a delle scelte morali prima che politiche. Sono in gioco i valori che reggono le società democratiche e liberali, fondate su costituzioni, parlamenti e organi non elettivi custodi dei valori che reggono le istituzioni elettive di controllo delle regole e delle procedure, i pilastri che reggono tanto il sistema politico quanto quello della società civile. Questo- con la navigazione attraverso lo Stretto di Hortmuz - è oggi in gioco, non dimentichiamolo, Trump o non Trump. Lo Stato iraniano è l’esatto contrario di tutto quello che costituisce l’ordine appena descritto. Tuttavia, se stesse rinchiuso in se stesso senza minacciare nessuno, nulla potrebbe e dovrebbe minacciarne l’esistenza. Ma quello che accade da circa un cinquantennio, dopo la presa del potere della compagine sciita che, mentre dirige del suddetto stato le istituzioni, ne guida altresì le coorti armate alla conquista degli Stati confinanti e delle loro risorse energetiche ed economiche, ebbene, tutto cambia!

Le società liberal-democratiche ancora esistenti in Europa e nei continenti americani e antipodali - l’Asia è terra di autocrazie da sempre e le democrazie sono ancor oggi eccezioni - hanno esitato troppo a lungo nell’apprestare un’opera di difesa e di eliminazione delle minacce che dalle coorti assassine jihadiste sciite e non sciite provenivano e provengono. Abbiamo assistito, stupefatti e inermi, alle decapitazioni televisive di decine di persone sacrificate all’odio musulmano estremista, osannato da milioni di sostenitori in molti Stati del Grande Medio Oriente, senza che nessuna voce si levasse in difesa della persona umana e dei valori monoteistici non musulmano-fondamentalisti!