Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti per tre mesi: il video che lo incastra

Convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, tutti giovani. Lo ha deciso il tribunale di Sion, confermando "l'esistenza di un pericolo di fuga" a carico di Moretti. "Il tribunale - si legge nella nota ufficiale - ha informato l'imputato che sarebbe tuttavia disposto a revocare la custodia cautelare, subordinatamente a diverse misure alternative richieste dalla Procura della Repubblica, tra cui il pagamento di una cauzione, in quanto tali misure appaiono idonee a contrastare il rischio di fuga. Poiché la determinazione della cauzione richiede un'indagine accurata, la privazione della libertà personale deve prevalere nel frattempo".
Moretti, intanto, avrebbe provato a difendersi dicendo che tutto nel suo locale fosse a norma: "C’è tutto secondo gli standard, i segnali verdi con il logo che sono in posizioni diverse. Ci sono almeno quattro indicatori di direzione per le uscite di emergenza". Agli inquirenti che lo hanno sentito come testimone una decina di ore dopo il rogo, il francese di 49 anni ha tentato di dare una sua versione anche sulle fontane di luce, le scintille messe sulle bottiglie di champagne.
Crans-Montana, dal sito del Comune spariti i nomi degli addetti alla sicurezzaOra che la strage di Crans-Montana è, purtroppo, compiuta si apre un mondo, un sottosopra in cui emergono tutte l...
Moretti avrebbe detto di aver testato i pannelli sul soffitto e che le scintille non avrebbero potuto incendiarli. A dispetto della sua versione, però, è praticamente certo siano state proprio le fontane di luce l’innesco delle fiamme all'interno del locale. Lo dimostrerebbe un video del 2020 registrato nel sotterraneo. Un filmato nel quale si sente una cameriera urlare "attenti alla spugna", in riferimento al materiale del soffitto, mentre si stava festeggiando l’acquisto di una bottiglia molto costosa di champagne portandola in trionfo con una fontana di scintille sopra.