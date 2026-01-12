Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti per tre mesi: il video che lo incastra

di
Libero logo
lunedì 12 gennaio 2026
Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti per tre mesi: il video che lo incastra

2' di lettura

Convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, tutti giovani. Lo ha deciso il tribunale di Sion, confermando "l'esistenza di un pericolo di fuga" a carico di Moretti. "Il tribunale - si legge nella nota ufficiale - ha informato l'imputato che sarebbe tuttavia disposto a revocare la custodia cautelare, subordinatamente a diverse misure alternative richieste dalla Procura della Repubblica, tra cui il pagamento di una cauzione, in quanto tali misure appaiono idonee a contrastare il rischio di fuga. Poiché la determinazione della cauzione richiede un'indagine accurata, la privazione della libertà personale deve prevalere nel frattempo".

Moretti, intanto, avrebbe provato a difendersi dicendo che tutto nel suo locale fosse a norma: "C’è tutto secondo gli standard, i segnali verdi con il logo che sono in posizioni diverse. Ci sono almeno quattro indicatori di direzione per le uscite di emergenza". Agli inquirenti che lo hanno sentito come testimone una decina di ore dopo il rogo, il francese di 49 anni ha tentato di dare una sua versione anche sulle fontane di luce, le scintille messe sulle bottiglie di champagne.

Crans-Montana, dal sito del Comune spariti i nomi degli addetti alla sicurezza

Ora che la strage di Crans-Montana è, purtroppo, compiuta si apre un mondo, un sottosopra in cui emergono tutte l...

Moretti avrebbe detto di aver testato i pannelli sul soffitto e che le scintille non avrebbero potuto incendiarli. A dispetto della sua versione, però, è praticamente certo siano state proprio le fontane di luce l’innesco delle fiamme all'interno del locale. Lo dimostrerebbe un video del 2020 registrato nel sotterraneo. Un filmato nel quale si sente una cameriera urlare "attenti alla spugna", in riferimento al materiale del soffitto, mentre si stava festeggiando l’acquisto di una bottiglia molto costosa di champagne portandola in trionfo con una fontana di scintille sopra. 

Crans-Montana, Bernardini De Pace: "Risarcimenti da 50 miliardi"

Come sintetizzare in due parole la tragedia del rogo di capodanno a Crans-Montana? Annamaria Bernardini De Pace non ha d...
tag
crans-montana
jacques moretti

Il caso Crans-Montana, dal sito del Comune spariti i nomi degli addetti alla sicurezza

Parole chiare Crans-Montana, Bernardini De Pace: "Risarcimenti da 50 miliardi"

Crans-Montana Crans-Montana, l'incredibile vita dei Moretti: auto di lusso col bonus Covid

ti potrebbero interessare

Macron-Gorbaciov: fare la cosa giusta non è la cosa giusta

Macron-Gorbaciov: fare la cosa giusta non è la cosa giusta

Giovanni Longoni
Se in Iran viene repressa anche la musica

Se in Iran viene repressa anche la musica

Enrico Stinchelli
Mamdani, l'idolo della sinistra prometteva "trasporti gratis?". E infatti il bus rincara

Mamdani, l'idolo della sinistra prometteva "trasporti gratis?". E infatti il bus rincara

Tommaso Lorenzini
La crisi francese? Tutta colpa dell'opposizione: l'ultimo delirio dell'Economist

La crisi francese? Tutta colpa dell'opposizione: l'ultimo delirio dell'Economist

Carlo Nicolato