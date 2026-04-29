Putin e Trump, la telefonata su Ucraina e Iran: "Progetti reciprocamente vantaggiosi"

"Con Putin abbiamo parlato dell'Ucraina e un po' dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Troveremo una soluzione", ha aggiunto riguardo alla guerra in Europa. Il presidente americano ha quindi riferito di essere stato lui a suggerire al capo del Cremlino una tregua in Ucraina in occasione della giornata della Vittoria, il 9 maggio. "Ho parlato a lungo con il presidente Putin", ha raccontato Trump durante l'incontro con l'equipaggio di Artemis II alla Casa Bianca. "Gli ho suggerito di fare per un pochino un cessate il fuoco e credo che potrebbe farlo", ha detto. "Lo ha annunciato già?", ha chiesto. "Anche se fosse solo una tregua breve, ci sono così tanti morti...".

Da Mosca, si sottolinea invece come la telefonata con Trump abbia avuto luogo "su iniziativa di Mosca". I due presidenti "hanno concordato di continuare a mantenere i contatti, sia direttamente che tramite i loro collaboratori e rappresentanti", ha spiegato il portavoce presidenziale russo, Yuri Ushakov. I leader, hanno anche discusso di "progetti reciprocamente vantaggiosi e iniziative su larga scala" nei settori economico ed energetico. "Come hanno osservato i presidenti, sono già in discussione tra i rappresentanti dei nostri Paesi", ha detto Ushakov, citato da Tass.

Il colloquio telefonico fra Putin e Trump è durato oltre un'ora e mezza. Ushakov ha dichiarato che Trump "ha positivamente la tregua pasquale recentemente annunciata dalla Russia". "A questo proposito, Vladimir Putin ha informato il suo omologo americano della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria", ha proseguito il consigliere. "Trump ha sostenuto attivamente questa iniziativa, sottolineando che la festività commemora la nostra vittoria comune sul nazismo nella Seconda guerra mondiale", ha concluso Ushakov.

In agenda, come confermato da Trump, anche il Medio Oriente e la guerra in Iran. "La Russia è fermamente impegnata a fornire tutto il supporto possibile agli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica alla crisi e ha proposto una serie di proposte volte a risolvere i disaccordi sul programma nucleare iraniano", ha dichiarato Ushakov. "A tal fine, proseguiranno i contatti attivi con i rappresentanti iraniani, i leader dei Paesi del Golfo Persico, nonché con Israele e, naturalmente, con il team negoziale statunitense".

Putin "considera corretta la decisione" di Washington di estendere il cessate-il-fuoco con Teheran. Il 21 aprile, Trump ha annunciato un'estensione del cessate-il-fuoco con l'Iran e il rinvio della ripresa degli attacchi contro la repubblica islamica, in risposta alla richiesta dei leader del Pakistan di consentire a Teheran di formulare proposte unificate per la risoluzione del conflitto. Il presidente statunitense ha inoltre sottolineato che il blocco navale di tutti i porti iraniani resta in vigore. "Vladimir Putin ritiene che la decisione di Donald Trump di estendere il cessate il fuoco con l'Iran sia corretta; dovrebbe offrire un'opportunità per i negoziati e, in generale, contribuire a stabilizzare la situazione", ha dichiarato Ushakov.