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Zelig, il comico Massimo Bagnato arrestato: ecco le pesantissime accuse

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mercoledì 29 aprile 2026
Zelig, il comico Massimo Bagnato arrestato: ecco le pesantissime accuse

1' di lettura

Massimo Bagnato, comico famoso per le sue numerose apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. È quanto riportano Repubblica e Messaggero, spiegando che ora, in attesa del processo, per l'artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì scorso i carabinieri della stazione Medaglie d'Oro hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di "aver incontrato l'ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina" si legge.

Sul posto i militari trovano Massimo Bagnato che "inizia a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna in maniera minacciosa. Viene ammanettato e sbotta: 'Guarda cosa mi hai fatto, cosa mi hai combinato' urla all'ex fidanzata mentre indica i polsi legati. Poi viene caricato in auto e portato negli uffici, dove i toni restano accesi". L'attore in aula si è difeso "ammettendo di averla aspettata in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra - ha spiegato il Messaggero- che di solito la ex frequenta, ma sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto. Una tesi che dovrà convincere il giudice nel processo che comincerà a breve".

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massimo bagnato
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