Crans-Montana, Jacques Moretti fuori dal carcere: ha pagato la cauzione

L'ultimo tassello nel caso di Crans-Montana. Jacques Moretti, il gestore di Le Constellaion - il bar dove si è consumata la tragedia di capodanno dove hanno perso la vita 40 persone, oltre a un centinaio di feriti -, è tornato in libertà. Come riporta l'Agi è stata pagata la sua cauzione. Così il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la sua scarcerazione. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità, ovvero vincoli concepiti per impedirgli di fuggire. Due settimane dopo la sua carcerazione preventiva, Jacque Moretti dovrebbe lasciare la prigione stasera, venerdì 23 gennaio.

"Attualmente, solo i gestori individuati. Tuttavia, il Ministero Pubblico si riserva il diritto di estendere l'istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale", ha precisato, in una nota, la procuratrice generale del Cantone del Vallese Beatrice Pilloud, a proposito dell'indagine sulla strage del Constellation. Per ora - fa sapere la magistrata inquirente - si sono costituite circa 130 parti offese e civili, rappresentate da una cinquantina di avvocati.