Giovanni Donzelli, minacce di morte a Firenze: ira-FdI contro la sinistra

"Donzelli a testa in giù". Le minacce di morte questa volta appaiono sui muri di Firenze. Ed FdI insorge. "Esprimo, a nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, la più convinta e sincera solidarietà a Giovanni Donzelli per la grave e vile intimidazione comparsa sui muri di Firenze. Scritte che evocano minacce di morte e violenza, rappresentano un fatto inaccettabile che va condannato senza esitazioni da tutte le forze politiche. È l'ennesima manifestazione di un clima di odio che coinvolge un esponente di Fratelli d’Italia. Conosco Giovanni Donzelli e sono certo che non si farà intimidire da queste scritte minacciose, e come sempre la nostra risposta sarà con la forza della democrazia, della libertà e del consenso che quotidianamente registriamo tra gli italiani", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.