Giovanni Donzelli, minacce di morte a Firenze: ira-FdI contro la sinistra

"Donzelli a testa in giù". Le minacce di morte questa volta appaiono sui muri di Firenze. Ed FdI insorge. "Esprimo, a nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, la più convinta e sincera solidarietà a Giovanni Donzelli per la grave e vile intimidazione comparsa sui muri di Firenze. Scritte che evocano minacce di morte e violenza, rappresentano un fatto inaccettabile che va condannato senza esitazioni da tutte le forze politiche. È l'ennesima manifestazione di un clima di odio che coinvolge un esponente di Fratelli d’Italia. Conosco Giovanni Donzelli e sono certo che non si farà intimidire da queste scritte minacciose, e come sempre la nostra risposta sarà con la forza della democrazia, della libertà e del consenso che quotidianamente registriamo tra gli italiani", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
Stesso discorso per Federico Mollicone. Il "Massima solidarietà a Giovanni Donzelli per le vergognose minacce di morte ricevute a Firenze. Siamo di fronte all'ennesimo gesto violento, figlio diretto di una propaganda velenosa cavalcata da una certa sinistra che non tollera la forza dei nostri ideali. Chi crede di spaventarci o di bloccare il nostro operato sta solo sprecando il suo tempo. Non faremo un singolo passo indietro: avanti a testa alta con le nostre battaglie per il bene dell'Italia", ha dichiarato il presidente della Commissione cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia.